Мово рідна! Ти ж як море…

By  | 10.11.2017 | Filed under: Новини

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада, в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.

Встановлене воно було 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 “Про День української писемності та мови” на підтримку “ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства”.

Бібліотекарі бібліотеки для дітей м. Трускавця спільно з вчителями та бібліотекарем СЗШ №3 провели свято до Дня писемності та мови, яке розпочалось Молитвою до мови. Бібліотекар Леся Цісінська розповіла про історію виникнення писемності та мови. Ірина Білас, Оля Давидова, Анжела Кідалінська, Ірина Печіль, Аня Романова, Діана Федчишак душевно, захоплююче читали вірші про рідну мову. Мелодійно та милозвучно пролунали пісні “Мова колискова”. “Рідна мова”, “Наша мова українська» у виконанні дуету “ Україночка” в складі Насті Германович і Софії Шашули та учнів 5-А, 5-Б та 3-А класів під музичний супровід Лесі Цісінської (класні керівники Леся Павелкевич, Світлана Наум та Марія Дуб).

Всі присутні мали нагоду зустрітись з поетом В`ячеславом Умновим. Його поезія – патріотична, його сутність – українська.

Закінчилось свято піснею “Ірійна пісня рідної мови” на слова В`ячеслава Умнова, музика Лесі Цісінської.

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