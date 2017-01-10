МОЗ звільнило відомого професора Козявкіна з посади головного позаштатного реабілітолога відомства

By  | 11.01.2017 | Filed under: Новини

Тимчасово виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун змінила професора, академіка Володимира Козявкіна на посаді Головного позаштатного реабілітолога України на Володимира Голика.

Про це написав у Facebook депутат Верховної Ради Валерій Карпунцов.

Голик раніше працював директором школи реабілітаційної медицини УВЗ “Український католицький університет”, засновником якої є міністр Супрун.

Карпунцов зазначив, що Козявкіна врятував багатьох людей в закладах, які він створив без жодних державних дотацій.

Також він опублікував депутатське звернення на ім’я голови Комітету з питань охорони здоров’я України Ольги Богомолець з проханням перевірити на корупційну складову призначення Голика і виведення Козявкіна зі списку головних позаштатних спеціалістів МОЗ з питань фізіотерапії.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявили, що не будуть працювати з держсекретарями, які будуть обрані в їх відомства і вимагають вдосконалення конкурси на посаду держсекретарів міністерства.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я більше не буде приймати програму державної допомоги “Онкологія”.

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