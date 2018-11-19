Мрія дитини – бути здоровою

Минулого тижня, а саме у п’ятницю, 16 листопада, в Розважальному комплексі «Cazanova» (м. Трускавець) відбувся Вечір добра «Подаруй дитині мрію!». Організаторами стали ГО “Імперія мистецтв” та Продюсерський Центр “Brava Production” за підтримки РК “Cazanova”.

У концертній програмі взяли участь Віктор Винник, Brava та учасники Продюсерського центру «Brava Production»: Олена Музика, Mary Mriya, Роман Климко. По завершенні вечора відбувся DJ set від Юліка (Назарій Гук) та святкова дискотека! Ведучими вечора були Ростислав Пелех та Олена Музика.

Під час заходу відбувся розіграш цінних подарунків, а саме: дизайнерських сережок від кутюр від Божена Лобанова, солодкого подарунку від еко-майстерні «АйноФайно» та сертифікату на 550 грн від центру раннього розвитку “Мудрик”!

Загалом, в рамках заходу вдалося зібрати 1963 грн. Усі кошти з вечора були передані на лікування 4-річного Василя Лисовця. Цих коштів недостатньо, тому звертаємося до усіх, хто хотів би допомогти Васильку одужати. Усю інформацію та необхідні документи може надати мама хлопчика – Зоряна Йовановіч.

Організатори концерту вдячні усім, хто відвідав захід. Велика подяка усім артистам, які погодилися виступити та партнерам, які підтримали цю подію!

Особлива подяка РК “Casanova” за гарний прийом та чудову атмосферу та окреме спасибі неперевершеному п. Болтушкіну!

Найближчим часом організатори планують провести у Львові Великий зимовий концерт на підтримку хлопчика.

Партнери концерту:

Розважальний комплекс «Cazanova», Кав’ярня «Старе місто», Дизайнерські прикраси від кутюр від Божена Лобанова, Еко-майстерня «АйноФайно», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», «Твоє радіо», «Джерела Трускавця», «Медіа Дрогобиччина», газета «Варто – Галицькі Новини», «Трускавець онлайн», інтернет-газета «Майдан», центр раннього розвитку “Мудрик”.

Вл. інф.

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