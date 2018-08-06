Муніципальні формування виходять далеко за межі дозволеного

В українських містах після Революції гідності один за одним стали з’являтися підрозділи муніципальної поліції – так звана варта. Ці формування з охорони громадського порядку вже встигли стати фігурантами гучних скандалів у регіонах, у переважній більшості вони були на боці місцевої влади або відстоювали інтереси тих чи інших «авторитетів».

Про це у своєму блозі на одному з всеукраїнських сайтів написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Політик наголосив, що муніципали мають право лише охороняти міське майно, контролювати дотримання правил паркування, встановлення МАФів і вуличної торгівлі, а також стежити за чистотою вулиць.

«При цьому статути місцевих муніципальних структур дозволяють їхнім співробітникам застосовувати силу, використовувати травматичну зброю і спецзасоби, затримувати й перевіряти документи громадян. Але знову ж таки їхні внутрішні документи не підкріплені на законодавчому рівні. Ось і виходить, що, у залежності від міста, повноваження “копів” відрізняються. Бо ж законопроект “Про муніципальну варту” із 2015 року припадає пилом у парламенті, і його розгляд чи не навмисно затягують», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами очільника «Батьківщини», у результаті цілого комплексу проблем і через непрозорість повноважень муніципалів між ними та громадянами виникають конфлікти.

«Дуже часто “вартові” перешкоджають громадянам, журналістам та активістам бути присутніми на засіданнях місцевих рад, незаконно залучаються до охорони громадського порядку під час мирних протестів. Як наслідок, початкова ідея – забезпечити спокій у межах міста – перетворюється на повну анархію в застосуванні сили й у відповідальності за порядок як такий», – наголосив Михайло Цимбалюк.

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