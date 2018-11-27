«Муніципальні няні»: чого слід очікувати молодим батькам?

Із 1 січня 2019 року стартує програма «Муніципальна няня». Держава обіцяє частково відшкодовувати матерям витрати на послуги няні. Особливості отримання компенсації і механізми її реалізації коментує начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

Компенсацію отримають не всі

Програмою передбачено, що батьки самі будуть знаходити няню, а держава зі свого боку компенсуватиме родині частину її зарплатні. Виплати будуть нараховуватися щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку.

Компенсацію за послуги няні сім’ї отримуватимуть лише у тому випадку, якщо і мати і батько офіційно працюють:

Виплати будуть нараховуватися на умовах співфінансування: тобто 25% – із державного бюджету, 15% – із обласного бюджету і 60% – із місцевого. Щомісячна сума відшкодування дорівнюватиме прожитковому мінімуму, який на 1 січня 2018–го становить 1492 гривні

Однак є один суттєвий нюанс – отримати цю компенсацію батьки зможуть лише наприкінці року. Крім цього, виплати нараховуватимуться лише у тому випадку, якщо няня працевлаштована офіційно.

Найцікавіше, що не дивлячись на те, що програма офіційно запрацює вже за кілька місяців, механізму найму няні на роботу досі немає.

Порядок укладення договорів із нянями буде визначено відповідною Постановою Кабміну, яка наразі знаходиться у процесі розробки.

Передбачено, що до податкової знижки один із батьків дитини зможе включити суму коштів, сплачених за послугу «муніципальна няня». При цьому максимальна сума компенсації коштів платнику податку за кожен місяць користування послугами муніципальної няні не може перевищувати розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років, чинного на 1 грудня звітного податкового року.

Для платників єдиного податку передбачено наступне:

- платники єдиного податку першої та другої груп, які користуються послугами муніципальної няні та мають право на відшкодування вартості цих послуг відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати єдиного податку за кожен місяць, в якому вони оплачують послуги муніципальної няні, якщо вартість цих послуг перевищує суму єдиного податку. При цьому період звільнення від сплати єдиного податку визначається на основі даних, наведених у податковій декларації;

- платники єдиного податку третьої та четвертої груп (фізичні особи – підприємці), які користуються послугами муніципальної няні та мають право на відшкодування вартості цих послуг відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, при визначенні суми єдиного податку, яка підлягає сплаті, нараховують податкову знижку.

До податкової знижки шляхом зменшення оподатковуваного доходу включаються фактично проведені витрати на оплату послуг муніципальної няні, які підтверджено відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця послуг і їх покупця (отримувача). У цих документах обов’язково зазначається вартість таких послуг і строк їх продажу (виконання, надання).

Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку. Максимальна сума зменшення обсягу єдиного податку за кожен місяць користування послугами муніципальної няні не може перевищувати розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років, чинного на 1 грудня звітного податкового року.

Платники єдиного податку 1-ї та 2-ї груп у річній податковій декларації повинні будуть зазначити суми, фактично сплачені протягом звітного року на оплату послуг муніципальної няні та зазначити періоди користування послугами муніципальної няні та звільнення від сплати єдиного податку.

Платники єдиного податку 3-ї груп у податковій декларації зазначатимуть загальну суму податкової знижки та суму зменшення обсягу єдиного податку внаслідок застосування податкової знижки.

Платники єдиного податку 4-ї групи самостійно обчислюють суму податку, загальну суму податкової знижки за кожен місяць користування послугами муніципальної няні та щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Як оформити трудові відносити з нянею?

Відповідно до положень Кодексу законів про працю України трудові відносини між роботодавцем і працівником оформлюються у трудовому договорі:

Під час укладення трудового договору із нянею роботодавцями виступають фізичні особи (батьки або один із них), а тому згідно з п.6 ст.24 Кодексу, такий договір обов’язково має бути складений письмово і оформлений відповідним наказом. Після цього батьки мають повідомити центральний орган виконавчої влади про прийняття няні на роботу.

Для оформлення договору майбутня няня має подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту (якщо вимагається), а також довідку про стан здоров’я.

Що необхідно вказати в договорі?

У такому договорі необхідно конкретно визначити наступне:

- повний перелік обов’язків няні, зокрема, що саме вона повинна робити по догляду за дитиною (скільки разів годувати, яким чином здійснювати ті чи інші процедури тощо), а що їй категорично заборонено

- її графік роботи (у випадку погодинної роботи – із котрої години до котрої, у випадку прийняття няні на певний термін – конкретні дати початку роботи та завершення, а також визначити вихідні дні, у тому числі святкові)

- її трудовий розпорядок (із котрої години починається і коли закінчується робочий день, час на обідню перерву)

- у випадку прийняття няні на тривалий строк – щорічна оплачувана відпустка (тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути меншою 24 днів, а заробітна плата няні при цьому зберігається за нею, як і її робоче місце)

- розмір заробітної плати і порядок її виплати (щодня, щотижня чи щомісяця, у який день та у якому вигляді)

Хто платитиме податки: батьки чи няня?

Батьки, які взяли няню на роботу, не сплачують податку замість неї. Няня сама повинна подбати про те, щоб своєчасно заповнити та подати щорічну податкову декларацію до органів фіскальної служби, куди вона має включити суму заробітної плати, отриманої за рік роботи нянею.

Пам’ятка: Основна перевага системи «муніципальних нянь» є те, що дитина буде більш захищеною, адже поки няня буде доглядати за дитиною, вона буде нести за неї відповідальність перед законом. Це дуже важливо. Адже сьогодні няні, з якою батьки не укладають трудовий договір, важко пред’явити претензії, якщо вона, наприклад, неналежним чином виконувала свої обов’язки або нашкодила здоров’ю дитини.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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