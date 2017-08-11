Музеї Нагуєвич та Трускавця стали партнерами

By  | 10.08.2017 | Filed under: Новини

Вчора, 9 серпня, у Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» відбулася зустріч керівників музеїв Нагуєвич та Трускавця. Про це повідомив директор ДІКЗ «Нагуєвичі» Богдан Лазорак. Керівники музею історії міста-курорту Трускавець Галина Коваль та ДІКЗ «Нагуєвичі» Богдан Лазорак поспілкувалися на тему запровадження нових наукових і туристичних проектів в регіоні, популяризації культури Дрогобиччини та спадщини Івана Франка. Зокрема, планується запровадження туристичної мандрівки фіакром з Трускавця до Нагуєвич і в зворотню сторону.

Галина Коваль та Богдан Лазорак обговорили й інші теми поглиблення партнерства між двома закладами культури на Дрогобиччині. Участь в поїздці до Нагуєвич окрім директора музею Трускавця Галини Коваль взяли також наукові працівники музею міста-курорту.

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