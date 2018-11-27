Музейні враження, арт-терапія та срібний ювілей

У суботу, 15 грудня, в Художньому музеї Михайла Біласа у Трускавці відкрилася виставка живопису Левка Микитича та Олександра Ніколаєвського під назвою «Пленерні враження». Здавалося б, буденна подія, адже в трускавецьких музеях виставки відкриваються не рідше, ніж в обласних чи столичних музеях. Проте насправді кожне таке відкриття є святом, а суботні «Пленерні враження» стали поєднанням кількох свят.

По-перше, відкриття виставки було приурочено до 26-ліття функціонування музею Біласа. Нагадаємо, що на зорі незалежності України, а саме 19 грудня 1992 року в колишній віллі Раймунда Яроша «Ґопляна», котра в радянські часи слугувала резиденцію Курортної ради (територіальна рада по управлінню курортами профспілок), було відкрито перший в Україні прижиттєвий музей митця – художника-трускавчанина Михайла Біласа. Першим директором музею став світлої пам`яті Володимир Кушнір, проте саме Олені Білас-Березовій випала роль бути господинею закладу впродовж левової частки чвертьстолітнього існування музею.

По-друге, музей Біласа не вперше виставляє у своїх експозиціях роботи надзвичайно високого рівня, причому це роботи власне місцевих митців. От і Левко Микитич та Олександр Ніколаєвський – теж наші рідні митці: перший з Нагуєвич, а другий, Заслужений художник України – трускавецький. А ще ж в музеї виставлялися інші трускавецькі митці, пригадує голова Спілки художників Трускавця Олег Олексин. Так, вілла «Ґопляна» гостювала в своїх затишних стінах роботи родини Копчаків, зокрема і Наталії Поліщук, роботи Олега Павловича, та багато-багато інших, котрі вийшовши з Трускавця прославляють його своїм мистецтвом по світах.

По-третє, кожна нова виставка в музеї Біласа сприяє насиченню його позитивної енергетики. І психологи, і екстрасенси, і біоенергетики в один голос відзначають, що вілла «Ґопляна» має надзвичайно потужну ауру. Дехто запевняє, що по нині в одній з кімнат живе дух власника будівлі Раймунда Яроша. Від гобеленів Михайла Біласа струменить надзвичайно потужний енергетичний потік. А кожна нова виставка додає «плюсів», лише окремі роботи «мінусують» енергетику.

На відкритті виставки творів Олександра Ніколаєвського та Левка Микитича виступили міський голова Андрій Кульчинський, директорка музею Олена Білас-Березова, трускавецькі художники Олег Олексин, Олег Павлович, викладачка музики Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського Людмила Садова. Говорилося про арт-терапію (терапія мистецтвом) як спосіб лікування, про історію музею, про художників, поетів та музикантів, про культуру як двигун розвитку цивілізації, про співпрацю між народами.

Гостями відкриття виставки були представник німецької землі Ватлінґен Рональд Данер, керівник санаторію «Батьківщина» Валерій Ченцов з дружиною, колишній секретар Трускавецької міської ради Петро Шумин з дружиною, кінорежисер Тарас Варивода, директор магазину «Пан і Пані» Олександра Олійник, голова трускавецького осередку Всеукраїнської Ліги Жінок Катерина Ківацька, керівник гуртка Будинку учнівської творчості Тетяна Осійчук та всі, хто виявив зацікавлення подією та прийшов до музею, незважаючи на складні погодні умови.

Володимир Ключак

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