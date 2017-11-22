Музика війни: у Дрогобичі учасник АТО Максим Перев’язко організував благодійний творчий вечір

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 22 листопада у Дрогобицькому народному домі відбувся благодійний творчий вечір бійця АТО, учасника проекту “Пісні війни” Максима Перев’язка, присвячений Дню Гідності та Свободи.

Максим Перев’язко – боєць 1-го батальйону Нацгвардії ім. генерала Кульчицького, до війни працював вчителем музики та історії. Після повернення із зони бойових дій Максим Перев’язко взяв участь у проекті для демобілізованих військових фонду “Відродження”, успішно захистив бізнес-план, виграв грант і відкрив мистецьку студію, де тепер навчає дітей музики, учні із соціально незахищених сімей навчаються у нього безкоштовно.

“Ідея відкрити школу була давно, я навчався у бізнес-школі, переміг і отримав кошти, після чого закупив обладнання, і так крок за кроком ця студія розвивається. Я маю свою точку зору щодо навчання і за власною методикою навчаю дітей”, – розповів Максим Перев’язко.

Впродовж чотирьох років Максим Перев’язко разом із бойовим товаришем Зеновієм Медюхом провели більше тисячі концертів. Благодійний творчий вечір організували, щоб патріотичною піснею вшанувати загиблих героїв.

“За чотири роки я познайомився із багатьма композиторами, музикантами, ми виступали на Майдані, у зоні АТО, Львівській опері, Жовтневому палаці, а також на інших майданчиках, ці пісні, які є повинні чути люди, за чотири роки ми дали більше тисячі концертів, і коли ми бачимо, що зал плаче, усе правдиво, і попри усякі негаразди, які є, не потрібно опускати руки, потрібно далі жити і працювати”, – зазначив Максим Перев’язко.

Під час заходу лунали авторські композиції у виконанні Максима Перев’язка, гурту “Теплий вересень”, Зеновія Медюха та гурту “Кулі”. Зокрема глядачам представили композицію “Дорога на схід”, з якою Максим Перев’язко виступив у проекті “Пісні війни”.

“Нині на східних кордонах України точиться війна, ворог надзвичайно лукавий, але ці жертви, які приносить Україна на вівтар, це вівтар свободи і я впевнений, що пісня, яка сьогодні звучить – рятує, допомагає, спонукає жити, вірити і перемагати”, – поділився враженнями від концерту голова Дрогобицького осередку спілки письменників України Микола Зимомря.

Зазначимо, 5 грудня Максим Перев’язко виступатиме із концертною програмою у Києві. Отримані кошти від благодійного творчого вечора у Дрогобичі організатори спрямують на розвиток мистецької студії.

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