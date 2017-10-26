МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці вартістю 15 млн грн

Міністерство внутрішніх справ ініціювало безоплатну передачу йому санаторію-профілакторію «Едельвейс» в Трускавці Львівської області, який належить ПАТ «Укргазвидобування». Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на проект розпорядження Кабміну, який виносився на засідання урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва 24 жовтня.

В пояснювальній записці МВС вказало, що санаторій не відноситься до об’єктів профільної діяльності «Укргазвидобування» і не використовується в процесі транспортування та зберігання природного газу. В разі передачі санаторію МВС на його базі буде створено центр з медичної реабілітації поранених та хворих бійців АТО.

При погодженні проекту уряду Міністерство юстиції зауважило, що передача санаторію відбувається в порушення Господарського кодексу, який передбачає, що відчуження майна здійснюється на основі рішення його власника. Але в доданих до проекту уряду документах таке погодження від «Укргазвидобування» відсутнє.

Натомість є витяг з протоколу засідання 30 червня правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» – одноосібного акціонера «Укргазвидобування», де було прийнято рішення про продаж за ринковими цінами землі та будівлі санаторію «Едельвейс» за погодженням з Кабміном.

В презентованих урядових документах міститься копія засідання правління «Нафтогазу», з якого відомо, що «Укргазвидобування» само ініціювало продаж санаторію. Кошти від продажу майна держкомпанія планувала використати для своєї господарської діяльності. В протоколі засідання правління «Нафтогазу» вказано, що первісна загальна вартість «Едельвейсу» складала 15,47 млн грн. На сайті санаторію вказано, що він був відкритий в 2002 році. В перерахунку на середній курс гривні до долара в 2002 році вартість його будівництва склала $2,90 млн. Зараз «Укргазвидобування» вказує, що нинішня залишкова вартість санаторію 15,14 млн грн., або $569 тис.

Санаторій «Едельвейс» знаходиться в Трускавці, на вул. Л. Курбаса 11 та 11/1. Кадастровий номер земельної ділянки – 4611500000:03:007:0047.

Наші Гроші. Львів

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