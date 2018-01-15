Ми – єдина країна!

Словосполучення «Єдина країна» та «Зірка-фест» говорять самі за себе. Це фестиваль зірок (теперішніх і майбутніх), які об`єднують країну своєю творчістю. На відміну від багатьох інших фестивалів, які є «старійшинами» у Трускавці, «Зірка-фест. Єдина країна» є порівняно молодим фестивалем на теренах нашого курорту, але це аніскілечки не применшує його значення. Для прикладу, фестиваль «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» проводитиметься у 2018 році лише втретє, але про нього вже знають по всій Україні.

Знаним та популярним є і «Зірка-фест. Єдина країна» – мандрівний фестиваль, який виявляє та популяризує таланти, дарує радість та хороший настрій глядачам. На «Різдвяний Трускавець» (дитячо-юнацький фестиваль талантів, який проходить в рамках фестивально-концертного туру містами України «Єдина країна») прибуло понад 200 учасників – як колективи, так і окремі виконавці.

- Це вже третій фестиваль, який проводиться у Трускавці за перші два тижні нового року, – каже нашому кореспондентові міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. – Хіба це не промоція? – риторично додає мер.

Важко не погодитися з очільником міста-курорту, адже кожен фестиваль, на який приїжджають сотні учасників – це їхнє враження про Трускавець, їхні розмови про перебування на курорті, додаткова реклама. А реклама є найефективнішою тоді, коли чуєш щось добре про якусь річ, послугу чи зрештою і курорт не з радіо, телебачення чи реклами на біл-борді, а з живих вуст людини, яка отримала задоволення.

Задоволеними, радісними та щасливими виглядали всі без винятку учасники «Зірки-фест. Єдиної країни». Під час концерту, який проходив 15 січня в залі готельно-курортного комплексу «Карпати» (керівник Лев Грицак), вони отримували відзнаки та призи, слухали вітальне слово міського голови Андрія Кульчинського, та найголовніше – мали можливість продемонструвати хто на що здатен. Студія танцю «Карамель» зі Львова, Клуб спортивного бального танцю «Факел» з Києва, Клуб бального танцю «Матадор» з Києва, хореографічний колектив «Плесецьке», тріо «Намистинки», вокалісти Соломія Савка, Злата Тітаренко, Сабіна Матвійків, Злата Сенів, Святослав Гавриш, Домініка Берегуляк та інші творили феєричне дійство на сцені «Карпат». Концерт проходив у два етапи по півтори години.

Але Трускавець не прощається з «Зіркою-Фест. Єдиною країною», адже ще в цьому році фестиваль завітає до нашого міста-курорту. І вже нові учасники (а давні друзі фестивалю також) розповідатимуть про Трускавець літній, про його пам’ятки і мінеральні води, про те, як тут гарно, весело, приємно, про щирих та добрих людей, котрі проживають на нашому курорті. Як каже Андрій Кульчинський, хіба це не промоція?

Володимир Ключак

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