Ми не Африка, але…

Вчора, 18 вересня, в УРБАН-бібліотеці м. Трускавця відбувся показ фільму “Край електросміття” режисера Девіда Феделя з колекції Docudays UA та обговорення екологічних загроз найближчого майбутнього. Про це повідомила завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка.

Хто дуже переймається, що відбувається з усією побутовою технікою, котра відслужила своє? Щороку у світі накопичується майже 50 мільйонів тон електронного сміття, яке потребує високотехнологічної утилізації чи переробки, але натомість воно експортується в так звані країни третього світу, зокрема в Африку, де кустарним способом за допомогою лома та молотка розбирається та випалюються, на полі, цінні метали, які потім повертаються в більш цивілізований світ. Здавалось би, при чім тут ми, адже Африка далеко. Але ситуація в Україні не набагато краща. На 30-мільйонне населення країни налічується 30 тисяч сміттєвих полігонів, що буквально тріщать по швах. І в Україні переробка та утилізація сміття вважається вкрай невигідним бізнесом, хоча більшість розвинених країн давно вже це питання вирішили.

До цих пір питання утилізації чи переробки побутової техніки від населення не вирішене. В кращому випадку телевізор, холодильник, чи відпрацьовані лампочки чи батарейки буде віднесено у сміттєвий бак до інших органічних відходів, що поїдуть на сміттєвий полігон, або взагалі будуть валятись у найближчому яру. І взагалі питання сміття, дуже часто так вже повелося, намагаються розглядати не стільки як дуже важливе екологічне питання, а, на жаль, як політичне, – резюмує підсумок заходу Віра Савка.

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