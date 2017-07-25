Голові Верховної Ради України п. Парубію Андрію Володимировичу

Міністру внутрішніх справ України п. Авакову Арсену Борисовичу

депутатів VII демократичного скликання Трускавецької міської ради

Шановний Андрію Володимировичу! Шановний Арсене Борисовичу!

Ми, депутати VII демократичного скликання Трускавецької міської ради, стурбовані ситуацією, яка склалася навколо зняття з посади начальника МРЦ МВС «Перлина Прикарпаття» Шишка Олександра Андрійовича та призначення на цю посаду Іванишина Петра Кириловича.

Олександр Шишко був депутатом двох скликань, тривалий час є членом виконкому Трускавецької міської ради, заслужений працівник соціальної сфери, член Ради ветеранів міста Трускавця. Людина, котра користується авторитетом і повагою трускавчан за її активну громадську позицію. Впродовж його керівництва, з 2000 року по сьогодні, МРЦ «Перлина Прикарпаття» успішно функціонує, оздоровлюючи відпочивальників з усієї України та з-за кордону. За цей час Олександр Андрійович зарекомендував себе як цілеспрямований, креативний та відповідальний керівник, уважна, чуйна й тактовна людина, за що його шанують й поважають в колективі. Його праця не раз була високо оцінена керівництвом міста, області та МВС. Завдяки його вдалій організаторській роботі санаторій є одним з провідних медичних закладів міста.

Ми обурені призначенням нового керівника МРЦ МВС «Перлина Прикарпаття» та просимо не робити таких необачних кроків, оскільки це приведе до непередбачуваних наслідків у колективі МРЦ та місті.

З повагою, міський голова Трускавця, секретар міської ради та депутати VII демократичного скликання Трускавецької міської ради /підписи/

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