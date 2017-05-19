Ми прогнозуємо своє завтра

Навчитися можна тільки тому, що любиш

В. Гете

Світ професій надзвичайно великий. Професія – це наше життя. Ми ще не замислюємось, яке то є щастя мати хорошу роботу, займатися улюбленою справою, одержувати достойну зарплату. У первісному суспільстві не існувало проблеми вибору професії, тому що в той час кожен умів робити усе для забезпечення життя. З розвитком людства відбувається збільшення розподілу праці, тому і виникають професії. В наш час за підрахунками спеціалістів нараховують понад 50 тисяч професій.

Слід відмітити, що кількість професій швидко змінюється. Щорічно виникає більше 500 нових професій, причому процес природного відмирання старих професій проходить значно повільніше, ніж народження нових. Цікаво, що більше 50% існуючих у наші дні професій ще 30 років тому взагалі були невідомі. Особливо багато нових професій являють собою різновидності назв різних агентів і менеджерів, наприклад, комерційний агент, рекламний агент, менеджер з персоналу, фінансовий менеджер, менеджер з реклами, офіс-менеджер тощо.

Відносно нові професії з`явилися в галузі інформаційного проектування і забезпечення: менеджер інформаційних систем, адміністратор комп`ютерних мереж, адміністратор без даних, інженер системотехнік, спеціаліст з комп`ютерного дизайну.

Орієнтація в світі професій можлива за наявності добре розробленої класифікації професій.

В залежності від предмету праці всі професії поділяються на п`ять типів: «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ».

Останнім часом на ринку праці почали активно з`являтися нові професії. Мерчендайзер, супервайзер, копірайтер, девелопер… Чим займаються ці люди? Зі зміною економіки змінюються пріоритетні сфери діяльності, і виникає потреба в нових фахівцях. Частина нових професій прийшли до нас із Заходу, не маючи аналогів, а частина – це злегка видозмінені старі професії. Назви нових професій вважали за краще не перекладати на російську мову, зробивши кальку з англійської. Звідси – постійні настирливі запитання власникам нових професій зі звучними назвами: «Так а чим ти все-таки займаєшся?»

Більшість нових перспективних професій відносяться до сфер, які зараз найбільш затребувані, а, значить, найдинамічніше розвиваються. Це сфера продажів (виробляти товари та послуги ми за століття навчилися, тепер цього мало – потрібно вміти їх продати), ІТ-сфера і професії, пов`язані з взаємодією з людьми (РR , підбір персоналу, робота з клієнтами). Давайте детальніше зупинимося на кожній категорії нових професій.

Абсолютно новими й рідкісними для ринку праці зараз є такі позиції як:

- Нанодієтолог

- Е-Detailer (координатор фармацевтичного ринку)

- Інженер із REID-міток (інженер із радіочастотної ідентифікації)

- Спеціаліст із видобутку сланцевого газу

- Продукт-менеджер із розвитку RTB (особливо DSP) (RTB – аукціон у реальному часі)

- Гідропонік (спеціаліст із вирощування рослин без ґрунту)

- ІТ-спеціаліст у галузі human-interface

- Вальвеолог (спеціаліст, що займається питаннями збереження здоров`я людини).

Іміджмейкер – багато хто вважає, що вони працюють тільки з політиками та зірками шоу-бізнесу. І помиляються, тому що будь-якій людині, яка прагне зробити успішну кар`єру, для створення потрібної думки про власну персону потрібен іміджмейкер. Вони коректують імідж – це й зовнішній вигляд, i манери, і культура ділового спілкування ,і багато чого іншого. Людина за допомогою професіонала не просто стає «приємною у всіх відношеннях», а скоріше – скерованою на успішність.

Соціолог. Соціологія – це покликання, тому тут немає випадкових людей. Для цієї спеціальності просто необхідний і аналітичний склад розуму, і творчий підхід до будь-якої задачі.

Дизайнер. Ця спеціальність з`явилася в нас відносно недавно. Незвичайний i оригінальний інтер`єр – зовсім не примха. Адже будинок має стати місцем, що ідеально підходить для вас. Саме цим займаються дизайнери інтер`єру. Грамотний фахівець спочатку вислухає ваші побажання й ідеї або запропонує кілька початкових варіантів, що можуть вам сподобатися. Сюди входять перепланування квартири, неординарне декорування кімнат, підбір меблів і аксесуарів, цікаві колірні рішення тощо. Будинок повинен мати обличчя свого хазяїна, тому задача дизайнера – допомогти клієнтові самовиразитися.

Кажуть, що вибір професії – це друге народження людини. Від того, наскільки вірно ви оберете свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві ви будете займати.

Про це мова йшла на дискусійній розмові «Ми прогнозуємо своє завтра», яка відбулась 18 травня в центральній міській бібліотеці Трускавця.

Отже, нові професії ХХІ століття досить перспективні, адже саме вони допомагають людству йти в ногу з часом.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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