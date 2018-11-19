Михайло Кіселичник вибачився за інцидент з дискотекою в День пам`яті жертв Голодомору

Директор Палацу культури імені Шевченка у Трускавці, депутат Трускавецької міської ради від БПП «Солідарність» Михайло Кіселичник вибачився за інцидент, котрий мав місце у суботу, 24 листопада, в День пам`яті жертв Голодомору. Нагадаємо, в соцмережах прокотилася хвиля обурення з приводу проведення в цей день дискотеки в танцювальному залі «Шайба» ПК ім. Шевченка.

«Нещодавно в Україні ми відзначали 85 річницю найстрашнішої катастрофи – Голодомору 1932-33 років. Я цілком усвідомлюю масштаби втрати мого народу, розділяю пекельний бій нації, частиною якої я є. В моїй родині цього дня також вшанували безневинно загиблих українців… Напередодні цієї важливої для кожного українця дати я відмінив запланований на 24 листопада концерт Євгена Літвінковича і з чистим сумлінням покинув місто у справах. Але сталася прикра помилка і фактично без мого відома у танцювальному залі відбувся вечір танців, який я теж не планував. Дізнався, про те, що він відбувся, опісля телефонних дзвінків друзів та знайомих. А ще з неприємних дописів у соцмережах. Аби з`ясувати, що відбулося, одразу після повернення зібрав колектив, прийняв дисциплінарне рішення стосовно осіб, які були причетні до цієї події. Однак інформація вже набула розголосу. Сьогодні я усвідомлюю свою вину як керівника, який не вжив достатньо заходів і не попередив про можливі наслідки відповідальних за це осіб, але хочу зауважити, що це трапилось вперше. Тож я прошу пробачення за цей інцидент у живих нащадків, в ім.`я тих, хто загинув від рук катів мого народу. Нехай пробачать мені і моїм підлеглим свідомі мешканці та гості міста, адже помилки можуть зробити всі. Важливо лише їх усвідомлювати і вчасно виправляти. З повагою, керівник Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка Михайло Кіселичник», – написав слова вибачення на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Михайло Кіселичник.

Незважаючи на обурення людей профанацією вшанування пам`яті жертв Голодомору, неможливо не зауважити певну тенденцію до очорнення депутатів Трускавецької міської ради від БПП «Солідарність». Цікаво, що займається цим сайт, який буцімто підтримує діючого Президента України Петра Порошенка, але в той же час нещадно висмоктує з пальця будь-який негатив щодо представників цієї політичної сили у Трускавці. Так, про дискотеку «на кістках» найпершим написав сайт екс-мера «Джерела Трускавця», він же і спричинився до того, аби ця новина дискредитувала Трускавець в Інтернет-просторі. Як відомо, випадковостей не буває, тож обсмоктування цієї теми на сайті «Джерел» теж не є випадковим явищем.

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