Михайло Сащук: «В нас є офіційно прийняте у 2015 році рішення про збереження Станильської сільської ради як окремої територіальної громади»

Сільський голова Станилі Михайло Сащук – не частий гість у Трускавці. Обраний громадою села вчетверте, щоб відстоювати її інтереси, Михайло Сащук впевнений, що Станиля є самодостатнім селом і не потребує входження в Трускавецьку ОТГ.

8 червня Михайло Сащук на запрошення голови МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця, міського голови Трускавця 2002-2010 рр. Лева Грицака побував на засіданні Президії «Ради Старійшин», на якому йшлося про Стратегію розвитку міста-курорту. Пропонуємо увазі читачів «Трускавецького вісника» запис його виступу.

- Шановний Леве Ярославовичу, шановні присутні! Дійсно, мені приємно сьогодні бути присутнім на вашому засіданні. Декого з вас я знаю, декого ні, адже проживаю в селі Станиля. Що я можу сказати відносно важливого питання, яке ви сьогодні обговорюєте? Я уважно вас слухав, і хтось тут дуже добре сказав, що таку програму розвитку міська влада повинна була затвердити та почати реалізувати після завершення виборів, коли був обраний мер вашої територіальної громади міста Трускавця та депутатський корпус, коли був затверджений виконавчий комітет. На превеликий жаль, у вас так не сталося. Можливо, міському голові треба було допомогти в тому питанні, можливо, він багато чого не знав, хоча знаю, що він був депутатом міської ради кількох скликань.

У нас зовсім інакше. Я вже четверту каденцію сільським головою, і ми після виборів, коли обирають сільського голову і депутатський корпус, виконавчий комітет, то ми таку програму розвитку затверджуємо на цілу каденцію – на п’ять років.

У нас така стратегія розвитку нашої територіальної громади села Станиля є, і ми дотримуємося даної програми, і виконуємо її.

Я думаю, що ви бачите, що наша територіальна громада дійсно розвивається, причому успішно, і дороги не гірші, ніж у вас у Трускавці, і практично ми вже завершуємо питання вечірнього освітлення в нашому селі, чи вже й закриваємо деякі питання вечірнього освітлення відносно вашої територіальної громади. Я маю на увазі дорогу до кладовища. Сподіваюся, у вашій стратегії розвитку вашої територіальної громади міста Трускавця треба би внести питання ремонту дороги до міського кладовища.

У 1996 році нашою сільською радою було прийнято рішення і була виділена земельна ділянка 10 гектарів, хоча, на жаль, ніяких відшкодувань так і не поступило. Сьогодні та дорога в жахливому стані. Всі ви, напевно, пам’ятаєте, що вона була заасфальтована з ініціативи і за часів каденції вашого міського голови Лева Грицака, проте після завершення його каденцій цю дорогу не ремонтують. Навіть частина мешканців Трускавця звертається до нас з проханням ремонту. Але я наголошую, що ця дорога є трускавецька, оскільки призначена для доїзду на міське кладовище.

У мене була розмова з вашим мером відносно того, щоб відремонтувати цю дорогу. Але він сказав, що сьогодні це питання не на часі, хоча я вважаю, що ця дорога потрібна, адже кожен день вона використовується.

Крім того, ви знаєте, у 2017 році ми закрили питання вечірнього освітлення шести вулиць, і практично десь 35% ми закрили питання даної дороги, адже треба було зробити розгалуження по деяких вулицях і треба було вийти на цю дорогу.

Також я мав розмову з вашим мером відносно освітлення цієї вулиці, і він теж сказав, що це не на часі. А я вважаю, що ці питання варто включити в цю стратегію розвитку територіальної громади міста Трускавця.

Відносно ОТГ… Ви знаєте, 6 числа відбулася сесія Львівської обласної ради, на якій розглядали програму Перспективний план Дрогобицького і Сокальського районів. По Сокальському районі затвердили, а по Дрогобицькому районі відклали до осені. Є багато проблем по тих кущових територіальних громадах, які формовані згідно Постанови Кабінету міністрів, відносно методики спроможних територіальних громад. Я думаю, що і в Трускавецькій (на перспективу) об’єднаній громаді не все так просто, і по Дрогобицькій, і по Бориславській громадах теж є проблеми.

Але я буду говорити відносно тієї територіальної громади, котру на перспективу планують з центром у Трускавці. Значить, 6 числа відбувалася також у вас в міській раді така робоча зустріч, де були присутні ваш мер і його заступник, депутат обласної ради Балицький, а також були представники територіальних громад Уличного та Доброгостова. Я, правда, не був присутній, бо був на судовому процесі. І були представники з обласної державної адміністрації, з Інституту реформ Корецький був і ще декілька осіб.

В зв’язку з тим, що на сесії обласної ради до осені відклали питання Дрогобицького району, то і на тій робочій зустрічі в Трускавецькій міській раді вирішили також поки що дане питання відкласти до осені. Всі очікують, що коли буде затверджений Перспективний план Дрогобицького району і одночасно Трускавецької громади, тоді дійсно можна буде повернутись до питання ОТГ.

Все ж таки згідно закону про добровільне об`єднання територіальних громад, який президент Порошенко підписав у лютому 2015 року, громади повинні об’єднуватися добровільно. І десь міська влада Трускавця і попереднього скликання, і теперішнього свого роду й порушує даний закон, тому що в законі чітко прописаний механізм. Тобто, громада Трускавця якщо б хотіла об’єднуватись, то вона повинна звернутись до суміжних землекористувачів, тобто до тих громад, які є сусідами, з проханням обговорити такі питання на громадських слуханнях. Після того повинні бути прийняті сесійні рішення, і аж після цього дану процедуру можна продовжувати.

На превеликий жаль, трускавецька міська влада цього не зробила, до нікого з сусідніх громад не зверталася. Те, що зараз крутять – це не є згідно чинного законодавства. Тому сьогодні й нема підстав говорити про ту територіальну громаду з центральною садибою у Трускавці, якщо вона дійсно буде.

Влада Трускавця повинна була проявити ініціативу, а такої ініціативи я не бачив. До мене такі листи не надходили. Козир ніколи не звертався, і ваш теперішній мер також не звертався.

Тому не треба звинувачувати ті територіальні сільські громади. Ви повинні звинувачувати в першу чергу свою владу міста Трускавця, котра порушує закон і не дотримується законодавчої бази.

Ще відносно нашої громади. У Станилі самодостатня громада, у нас один із найбільших бюджетів району. У 2015 році в нас було громадське обговорення (після підписання президентом закону про добровільне об`єднання територіальних громад) і наша громада чітко висловила свою позицію.

На сьогоднішньому етапі ми практично не бачимо об`єднання. Як воно буде з часом – побачимо. Тут хтось сказав, що у Верховній раді є проект примусового об`єднання, можливо, не примусового, а про зміну адміністративно-територіального устрою України, де, можливо, буде перерозподіл, де не буде Дрогобицького, а буде Дрогобицько-Стрийський регіон. Можливо, тоді можна буде говорити про такий варіант.

Одночасно ми це питання розглядали на сесії сільської ради, і в нас є офіційно прийняте у 2015 році рішення про збереження Станильської сільської ради як окремої територіальної громади. Тобто, ми йдемо згідно чинного законодавства. Можливо, колись в майбутньому можна буде обдумати тему об`єднання, але сьогодні воно ще не на часі. Прийме сесія обласної ради Перспективний план – тоді можна буде говорити конкретніше відносно даного питання.

В інших територіальних громадах теж це питання обговорювалося, адже ми спілкуємося з усіма сільськими головами. Я є член Асоціації сільських і селищних рад Дрогобицького району, і знаю, що це питання обговорювали в Доброгостові, Уличному, Модричах, і є різні думки.

Модричі, для прикладу, категорично проти об`єднання, бо вони також є самодостатня сільська рада. Доброгостів чи Уличне мають трошки інакшу думку. Хоча якщо взяти реально закон про добровільне об`єднання територіальних громад, то якщо Станильська сільська громада буде проти об`єднання, то не бачу як можуть об`єднатися Трускавець і Доброгостів, адже вони не є суміжними землекористувачами. А згідно чинного законодавства не може бути об`єднання, якщо землекористувачі не є суміжними.

Отака є позиція нашої громади, і я думаю, що вартує до неї прислухатися і її почути. Треба перше знати всю інформацію, а вже тоді критикувати.

Бо в мене є довіра людей, які обирають мене вже четверту каденцію. Бачите, у вас в Трускавці кожну каденцію новий мер. Значить, той сільський голова вартує, якщо його обирають знову і знову…

Ось така позиція нашої громади. Я вам дякую…

Записав Володимир Ключак

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