Михайло Цимбалюк: «21 липня важливо не помилитися»

Завдання усієї команди «Батьківщини» як партії, яка скоро відзначатиме 20-річний ювілей – донести програму «Новий курс», яку презентує Юлія Тимошенко.

Про це під час дебатів у Прес-клубі Львова повідомив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба регіонального партосередку.

За словами політика, «Батьківщина» Львівщини – це команда, яка насправді має свої осередки у кожному населеному пункті та висунула в округах вісім кандидатів в народні депутати, завдання яких – довести, що нині немає професійнішої команди, де поєднано і досвід, і нові обличчя. Троє із представлених кандидатів мають досвід, п’ятеро – дебютують.

Михайло Цимбалюк наголосив, що партія «Батьківщина» провадить послідовну політику.

«Коли ми кажемо про НАТО, то саме наша партія чотири року тому зібрала більше 10 мільйонів підписів громадян України за проведення референдуму про вступ до альянсу та відправила їх до ЦВК. Іще 10 років тому, у 2009-му, Юлія Тимошенко як прем’єр підписала документи про наміри вступу у Північно-Атлантичний союз… Ми маємо особливий погляд на ведення міжнародної політики, насамперед врегулювання війни Росії з Україною, а тому потрібно у комплексі вирішувати проблему повернення не лише Донбасу, але й Криму. А також, що слід повернутися до Будапештського меморандуму, який гарантує мир в Україні», – наголосив очільник «Батьківщини» на Львівщині.

Михайло Цимбалюк зазначив, що 21 липня дуже важливо, аби люди вкотре не помилилися, «щоб за хорошим гаслом «нові обличчя» не забули про майбутнє нашої держави».

«На виборах Президента ми обрали главу держави, який визначатиме політичний курс, а на парламентських виборах ми фактично обираємо прем’єр-міністра – тобто тих людей, які створять коаліцію, призначать новий уряд і будуть творити економічну політику держави… Обирати не за красивими назвами, а конкретними справами. У парламент повинні йти люди, здатні творити закони, а якщо вони мажоритарники – ще й відстоювати інтереси громади», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Руслан Заєць

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