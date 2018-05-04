Михайло Цимбалюк: «АТО завершилася, а де знищені терористи?»

Заміна АТО на ООС говорить про те, що це може бути елементом замороження цього конфлікту, тому що АТО завершилася, а де знищені терористи? Якщо є позитивний результат, то треба подякувати, якщо негативний, то треба притягнути винних до відповідальності.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Я вважаю, що заміна АТО на ООС – так само, як і замовчування Мінських угод і Будапештського меморандуму – говорить про те, що це може бути елементом замороження цього конфлікту. Тому що АТО завершилася, а де результат?

АТО вводиться для того, щоб знищити терористів? АТО завершилася, але з яким результатом? Якщо позитивний, то давайте подякуємо, якщо негативний, то треба притягнути винних до відповідальності», – вважає Михайло Цимбалюк.

За словами політика, замість АТО легенько ввели ООС, дали все військовим, і тоді змінився статус. Тепер військові мають право перевіряти транспорт і пасажирів, входити в приміщення, перевіряти документи у всіх осіб. На його переконання, про введення миротворців потрібно не говорити, а конкретно вживати заходів.

«Треба чітко малювати карту, залучати для переговорів не тільки дві-три держави, а всіх учасників Будапештського меморандуму і тоді приймати єдину резолюцію, де буде чітко вказано, яким шляхом миротворчий контингент буде перекривати кордон, як після того будемо заводити цивільну місію. На жаль, ми не бачимо і не чуємо меж і термінів проведення цієї операції», – відзначив політик.

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