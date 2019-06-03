Михайло Цимбалюк: «Батьківщина» має великий досвід у розбудові держави»

By  | 11.06.2019 | Filed under: Акценти

Потужна команда партії ВО «Батьківщина» під час з’їзду оголосила про свою готовність до участі у позачергових парламентських виборах 21 липня і націлена на перемогу та підтримку громадян України.

Про це зазначив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк під час етеру на телеканалі ZIK, інформує пресслужба регіонального партосередку.

За словами політика, в наступному скликанні Верховної Ради «батьківщинівці» займуть кілька десятків парламентських крісел і разом зі своїми колегами впроваджуватимуть на практиці «Новий Курс України».

«Батьківщина» – єдина партія в Україні з найбільшою політичною історію, чіткою та розгалуженою структурою у кожному населеному пункті країни, а відтак має досвід у розбудові великого державного механізму», – зазначив Михайло Цимбалюк.

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