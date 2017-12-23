Михайло Цимбалюк: «Безвіз – квиток в один бік»

Часто українці перетинають кордон для того, аби більше не повернутися в Україну. Низький економічний стан нашої держави, часто жалюгідна заробітна плата і шалені ціни на комунальні послуги й продукти першої необхідності змушують використовувати безвіз як «квиток в один кінець» в пошуках кращої долі.

Про це у своєму блозі на одному з українських сайтів написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами Михайла Цимбалюка, міграційні тенденції посилює молоде покоління, яке все частіше прагне навчатися за кордоном і причиною часто є не краща освіта, а можливість надалі залишатися в ЄС.

«Багато спілкуюся з молоддю і все частіше чую їхнє вперте бажання залишити країну, бо тут їм не допомогли, не вмотивували, не підказали чи не скерували… а часто навіть навпаки – нахабно перешкодили реалізовувати свої ініціативи. І щонайприкріше молоді хлопці та дівчата, які могли б розбудовувати Україну, просто розчарувалися у людях і втратили надію на те, що може найближчим часом щось в нашій країні змінитися», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик наголошує на тому, що влада і надалі продовжує просто заплющувати очі на проблеми, все активніше впроваджуючи «реформи», які нівелюють важливість українця як окремої одиниці суспільства, важливість людини для країни.

«Проблема міграції наскільки тривожна, що на неї потрібно звертати особливу увагу. Розгубити потенціал країни дуже легко, але знову його наростити найближчим часом уже не вдасться – на це підуть роки, якщо не десятиліття», – констатує Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини пропонує влада проводити справжні реформи та створити умови такі, щоб українці, якщо користувалися безвізом, то робили б це виключно лише у туристичних, культурних та бізнесових цілях.

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