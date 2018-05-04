Михайло Цимбалюк: «Четверту владу» в Україні намагаються знищити чи принаймні приручити»

Українська влада загралася у проведення реформ і намагається отримати прихильність українців не якістю змін, а їх кількістю. Коли можновладці беруться реформувати кілька десятків сфер суспільного життя, усі недопрацювання та прогалини проявляються надто разюче, а у випадку зі ЗМІ так звані реформи – це створення загрози для інформаційної безпеки цієї держави.

Про це у своєму блозі на одному з всеукраїнських Інтернет-видань написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Політик нагадав, що до 31 грудня цього року всі державні та комунальні видання повинні остаточно розпрощатися з владними співзасновниками.

«Тим самим законодавці поставили під величезний ризик збереження друкованого слова в невеликих містечках та селищах. Найбільші випробування для редакторів таких видань ще попереду, адже вести видавничу справу без допомоги органів місцевої влади вкрай важко», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини зауважує, що зараз ми можемо бути свідками, як загальнообласні друковані ЗМІ ледь зводять кінці з кінцями на тлі постійного здорожчання газетного паперу, послуг «Укрпошти» щодо розповсюдження тощо.

«Наразі у країні реформувалася менше ніж третина видань, і я розумію непоспішність редакторів державних та комунальних медіа, адже йти в невідомість у нашій країні не кожен наважиться. Але, не беручи до уваги всі загрози, чиновники таки терміново хочуть позбавити українців доступу до медіа. Так, президент України Петро Порошенко дав доручення якомога швидше перейти від аналогового до цифрового телебачення. Тим самим рішенням більшість українців позбавляються безкоштовного та доступного українського телебачення, а відтак вплив російських медіа посилиться, особливо на прикордонній території з країною-агресором», – написав Михайло Цимбалюк.

Він наголосив на тому, що Україна й так програє інформаційну війну з Росією і продовжує здавати свої позиції.

«На жаль, складається враження, що Міністерство інформаційної політики замість реального розвитку українського медійного простору зосередило свою роботу виключно на створенні “ботоферм” для роботи в соціальних мережах. Це означає, що основним завданням влади є прославляння самих себе, а не створення сприятливих умов для доступу громадян України до об’єктивної інформації. Хто володіє інформацією – той володіє світом. І вочевидь, нинішня влада не хоче, щоб цей світ належав звичайним українцям, позбавляючи всіх нас можливостей адекватно й об’єктивно оцінювати суспільно-політичні процеси», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Руслан Заєць

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