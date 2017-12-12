Михайло Цимбалюк: «Чиновникам наскільки байдужа доля звичайного українця, що бюджет голосували «галопом по Європах»

By  | 14.12.2017 | Filed under: Акценти

Питань до головного фінансового документу країни 2018 року є багато, чимало недопрацювань та помилок, які вже в минулому були зроблені. Бюджет країни голосували поспіхом, аби вже за два тижні до новорічно-різдвяних свят мати спокій та вихідні.

Про це у своєму блозі на одному з українських сайтів  написав голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба обласного партосередку.

За словами головного «батьківщинівця» Львівщини, у бюджеті наступного року посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних зарплат.

«В уряді зазначають, що держбюджет не впорається з таким навантаженням одразу, тому зарплату педагогам будуть підвищувати поступово – до 2023 року. Що стосується мінімальної пенсії, то її розмір з 1 липня збільшиться з 1373 гривні до 1435 гривень, а з 1 грудня – до 1497 гривень. Відтак зростання за рік складе 9 відсотків, а це розмір інфляції, закладеної в бюджет. А оскільки подорожчання продуктів, комунальних послуг впродовж року буде значним, то реальний розмір мінімальної пенсії за 2018 року навіть зменшиться», – наголошує Михайло Цимбалюк.

Політик зазначає, що аналіз бюджетного документу оптимізму не додає – тим більше, якщо подивитися на те – як парламентарі ухвалювали цей Закон.

«За Бюджет-2018 проголосувало всього лише 188 депутатів із двох провладних фракцій, а інші голоси влада просто перекупила і добрала їх серед так званих «опозиціонерів». Знову бачимо, що Рада в нашій країні працює без коаліційної більшості – тим самим грубо порушуючи законодавство, але коли треба проголосувати «потрібний» для певного кола осіб документ – «хруні» знаходяться швидко», – акцентує головний «батьківщинівець» Львівщини.

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