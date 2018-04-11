Михайло Цимбалюк: «Чиновники хочуть перевірити гаманці людей, які отримують субсидії»

Нинішня влада, яка здебільшого йде на повідку міжнародних партнерів, хоче перед монетизацією пільг та субсидій провести ретельну перевірку громадян, які отримують державну допомогу. На цей процес у Всесвітньому банку навіть обіцяють виділити 35 мільйонів доларів. Тобто в Україні пропонують створити інституцію своєрідних «соціальних ревізорів».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами політика, у парламенті вже зареєстрували законопроект «Про забезпечення держконтролю на час надання соціальної підтримки», який дає можливість ревізорам ходити по квартирах і перевіряти, чи справді мешканці заслуговують на субсидії.

«Таким чином автори законодавчого документу пропонують досліджувати добробут українців. Методи, якими вони це хочуть робити, навіть перевершують повноваження слідчих правоохоронних органів. «Соціальний ревізор» матиме право заходити в будинок з перевірками умов життя, а мешканці не матимуть можливості йому відмовити (зараз таке право існує). Окрім того, інспектор може ініціювати самостійне обстеження матеріально-побутових умов сімей – нині це відбувається за планами керівництва», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині переконаний, що влада, яка має вічні зобов’язання перед кредиторами, вже зараз розуміє, що підвищити тарифи і дати субсидії – не вихід, бо така схема працювала рік-два, а далі в казні залишається мінімум грошей.

«Така ситуація не подобається кредиторам, бо вся ідея підвищення тарифів зводиться до абсурду і нівелюється , вочевидь, вона не влаштовує владу, бо з чого ж тоді будувати заміські замки і палаци?! Як результат доводиться шукати шляхи вирішення проблеми. І така уже традиція нинішньої влади – у будь-який незрозумілий момент зазирай в кишені громадян, тягни з гаманців, здирай останнє», – написав Михайло Цимбалюк.

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