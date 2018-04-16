Михайло Цимбалюк: «Чиновники самі довели своїх виборців до злиденності та необхідності брати політичні подачки на виборах»

By  | 16.04.2018 | Filed under: Акценти

За рік до президентських виборів у Міністерстві внутрішніх справ України пропонують ввести кримінальну відповідальність за порушення виборчого права – зміни до законодавства вже підтримав очільник Кабміну. Урядовці кажуть, що виборцю, який проміняє свій голос на гроші або інше заохочення від кандидата, загрожуватиме від трьох до шести років позбавлення волі.

Голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк у своєму блозі на одному з всеукраїнських сайтів наголосив на тому, що сам факт кримінальної відповідальності є вже зараз, але цей механізм не працює.

«Упродовж останніх виборчих кампаній ми не спостерігали жодної дієвої адміністративної справи, коли порушник – чи то виборець, чи то кандидат – за підкуп отримував реальний термін покарання. З одного боку, цей законопроект дає чітке визначення підкупу, отже, дає ширші можливості для роботи правоохоронних органів. А з іншого, більш реалістичного та практичного, – виникає запитання: чи  дійсно буде політична воля влади йти на такі кроки, оскільки добре знаємо, що більшість депутатів від провладної політсили – це мажоритарники, які й домоглися перемоги власне через прямий або ж прихований підкуп виборців», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, статистика попередніх парламентських виборів 2014 року говорить сама за себе – тоді було винесено аж… 13 обвинувачувальних вироків по всій Україні. Із того часу за підкуп виборців до в’язниці так ніхто й не потрапив.

«В країні відсутня соціальна свідомість виборців, адже добре знаємо, що здебільшого кандидати в депутати по мажоритарних округах ігнорують усі демократичні принципи ведення виборчої кампанії. Уже можемо спостерігати, як народні обранці перерізають стрічки новозбудованих доріг, соціально важливих об’єктів, які насправді збудовані за гроші з державного бюджету, а всі лаври слави нардепи приписують собі», – повідомив Михайло Цимбалюк.

Очільник «батьківщинівців» на Львівщині запропонував як вихід з ситуації – проголосувати новий Виборчий кодекс, який повертає в Україну пропорційну систему виборів, а натомість знищує корупційну мажоритарку.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Вакансія рентген-лаборанта
    16.04.2018 | 09:46

    Запрошуємо на роботу середнього медичного спеціаліста на посаду рентген-лаборанта для роботи на комп`ютерному томографі в м. Трускавці. Допоможемо освоїти спеціальність. Контактний телефон: 097 500 62 60. Також читайтеВеликдень у Трускавці (афіша) (0)В червні у Трускавці пройде Чемпіонат України зі стронгмену (афіша) (0)Запрошуємо на роботу медсестер та масажиста (0)Запрошуємо на виставу “Дрогобицька Голгофа” (0)

  • №82469 WI-FI роутер ASUS WL-520GU
    11.04.2018 | 22:57

    Продам роутер в ідеальному стані, як новий. Все працює чудово, жодного разу не підводив. Характеристики: WAN-порт Ethernet Интерфейсы 4 x LAN порта 10/100 Мбит/с 1 x USB 2.0 порт для принтера Беспроводные возможности 802.11b 802.11g Конструкция антенн Съемные Поддержка протоколов IPsec L2TP PPTP Поддержка IPTV Есть Количество антенн 1 Функции VPN IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви