Михайло Цимбалюк: «Чиновники самі довели своїх виборців до злиденності та необхідності брати політичні подачки на виборах»

За рік до президентських виборів у Міністерстві внутрішніх справ України пропонують ввести кримінальну відповідальність за порушення виборчого права – зміни до законодавства вже підтримав очільник Кабміну. Урядовці кажуть, що виборцю, який проміняє свій голос на гроші або інше заохочення від кандидата, загрожуватиме від трьох до шести років позбавлення волі.

Голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк у своєму блозі на одному з всеукраїнських сайтів наголосив на тому, що сам факт кримінальної відповідальності є вже зараз, але цей механізм не працює.

«Упродовж останніх виборчих кампаній ми не спостерігали жодної дієвої адміністративної справи, коли порушник – чи то виборець, чи то кандидат – за підкуп отримував реальний термін покарання. З одного боку, цей законопроект дає чітке визначення підкупу, отже, дає ширші можливості для роботи правоохоронних органів. А з іншого, більш реалістичного та практичного, – виникає запитання: чи дійсно буде політична воля влади йти на такі кроки, оскільки добре знаємо, що більшість депутатів від провладної політсили – це мажоритарники, які й домоглися перемоги власне через прямий або ж прихований підкуп виборців», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, статистика попередніх парламентських виборів 2014 року говорить сама за себе – тоді було винесено аж… 13 обвинувачувальних вироків по всій Україні. Із того часу за підкуп виборців до в’язниці так ніхто й не потрапив.

«В країні відсутня соціальна свідомість виборців, адже добре знаємо, що здебільшого кандидати в депутати по мажоритарних округах ігнорують усі демократичні принципи ведення виборчої кампанії. Уже можемо спостерігати, як народні обранці перерізають стрічки новозбудованих доріг, соціально важливих об’єктів, які насправді збудовані за гроші з державного бюджету, а всі лаври слави нардепи приписують собі», – повідомив Михайло Цимбалюк.

Очільник «батьківщинівців» на Львівщині запропонував як вихід з ситуації – проголосувати новий Виборчий кодекс, який повертає в Україну пропорційну систему виборів, а натомість знищує корупційну мажоритарку.

Також читайте