Михайло Цимбалюк: «Чиновники в Україні повинні якісно та натхненно працювати»

By  | 14.08.2017 | Filed under: Акценти

Кожен чиновник в нашій країні повинен якісно і натхненно працювати, визнавати свої помилки і дбати про добробут українців, а не бавитися цинічними, політичними заявами і думати про те, як і де увірвати собі ласий шматок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині зазначив, що заява міністра соціальної політики України щодо того, що українці їдять більше, аніж німці –  абсурдна.

«Очевидно, що міністр не врахував важливої складової – фінансового забезпечення обидвох націй – німці, звісно, що заробляють більше! Насправді українці недоїдають. Згідно з даними Державної служби статистики, у зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування, мешканці нашої країни менше споживають м’яса, риби та молока», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, співвідношення зарплата-витрати українця трагічне, адже ж за «мінімалку» не кожен зможе купити якісні продукти, оплатити комунальні послуги, лікування та відкласти на відпочинок.

«Щоб говорити про те, що українці багато їдять для початку необхідно в Україні забезпечити той рівень доходу, який є в Німеччині, а нинішнім чиновникам не варто шукати абсурдних відповідей на незручні для них питання – чому в країні справи йдуть не так, як належить», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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