Михайло Цимбалюк: «Мета пенсійної реформи – аби українці не дожили до «заслуженого відпочинку»

By  | 12.10.2017 | Filed under: Акценти

Середній вік життя в українців чоловічої статі – 66 років, а згідно з підписаним Законом про пенсійну реформу, вік виходу на «заслужений відпочинок» збільшується до 65 років.

На цьому у своєму відеоблозі у Facebook наголосив голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині зауважує, що ще в липні цього року Держстат визначив прожитковий мінімум на рівні 2562 гривень, а з січня наступного року Уряд обіцяє мінімальну пенсію 1450 гривень.

«Виникає питання – куди зникає половина коштів, в чию кишеню вони йдуть. Тим більше, що за таку суму не кожен пенсіонер зможе якісно харчуватися та сплачувати комунальні послуги, які нестримно дорожчають», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини звернув увагу на те, що зменшується оцінка страхового стажу від 1,35% до 1%. Це призведе до зменшення суми заслужених важкою працею коштів усім, хто вийде на пенсію вже наступного року.

«Збільшення мінімального страхового стажу з 15 до 25 років вдарить по громадянам, які працювали в колгоспах, а після їх ліквідації, скороченням робочих місць у селах, вимушені займатися підсобним сільським господарством. Складається враження, що відбувається цілеспрямована зачистка сільського населення, яке все своє життя віддано працювало на землі», – розповів Михайло Цимбалюк.

За словами політика, «батьківщинівці» не проти підняття пенсій, але важливо, щоб влада їх індексувала на рівень інфляції, бо насправді реальна пенсія в Україна зараз мала би бути понад 3 тисячі гривень.

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