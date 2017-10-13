Михайло Цимбалюк: «Мета пенсійної реформи – аби українці не дожили до «заслуженого відпочинку»

By  | 12.10.2017 | Filed under: Акценти

Середній вік життя в українців чоловічої статі – 66 років, а згідно з підписаним Законом про пенсійну реформу, вік виходу на «заслужений відпочинок» збільшується до 65 років.

На цьому у своєму відеоблозі у Facebook наголосив голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині зауважує, що ще в липні цього року Держстат визначив прожитковий мінімум на рівні 2562 гривень, а з січня наступного року Уряд обіцяє мінімальну пенсію 1450 гривень.

«Виникає питання – куди зникає половина коштів, в чию кишеню вони йдуть. Тим більше, що за таку суму не кожен пенсіонер зможе якісно харчуватися та сплачувати комунальні послуги, які нестримно дорожчають», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини звернув увагу на те, що зменшується оцінка страхового стажу від 1,35% до 1%. Це призведе до зменшення суми заслужених важкою працею коштів усім, хто вийде на пенсію вже наступного року.

«Збільшення мінімального страхового стажу з 15 до 25 років вдарить по громадянам, які працювали в колгоспах, а після їх ліквідації, скороченням робочих місць у селах, вимушені займатися підсобним сільським господарством. Складається враження, що відбувається цілеспрямована зачистка сільського населення, яке все своє життя віддано працювало на землі», – розповів Михайло Цимбалюк.

За словами політика, «батьківщинівці» не проти підняття пенсій, але важливо, щоб влада їх індексувала на рівень інфляції, бо насправді реальна пенсія в Україна зараз мала би бути понад 3 тисячі гривень.

Також читайте

Tags:
  • Саша

    Хай би народним зарплатам дати мінімальну пенсію, швидко б заспівали що так жити не можна

  • Ostap

    Влада не думає про людей. Так виглядає що забули хто їх обрав

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76922 Продам ноутбуки БУ з Європи
    13.10.2017 | 22:54

    В продажі вживані (бу) ноутбуки провідних виробників. Техніка привезена з Європи, повністтю робоча, проведений комплексний тест і профілактика. Крім ноутбуків у нас можна придбати ьу монітори, комп’ютери та супутні товари. На весь ассортимент розповсюджується гарантія. Магазин знаходиться у м. Дрогобич вул. Трускавецька 45. Також працює онлайн магазин – Купити бу ноутбук Також читайтеСергій Розора: «Володимир [...]

  • СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії
    13.10.2017 | 10:52

    Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви