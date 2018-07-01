Михайло Цимбалюк: «Міністерство інформаційної політики не виправдало очікувань українців»

Міністерство інформаційної політики на чолі з Юрієм Стецем не виправдало очікувань українців, оскільки прикордонні регіони України продовжують отримувати інформацію з ворожої до нас країни. А правоохоронці так і не змогли провести жодного ефективного розслідування щодо фінансування українських ЗМІ особами з Російської Федерації або політиками-утікачами.

Про це у своєму блозі на сайті Zaxid.net написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Очільник «Батьківщини» Львівщини також звернув увагу на недосконалість Законопроекту №6688, який надає державним органам необмежені можливості щодо позасудового блокування інтернет-сайтів.

«Ініціатива, в умовах українсько-російської війни та посиленої пропаганди з боку країни-агресора, ніби, на перший погляд, необхідна й викликана потребою часу. Але з іншого – чи не будуть чиновники спекулювати законодавчими нормами, аби боротися з тими сайтами, які обґрунтовано критикують нинішню владу. І чи не стане це черговим важелем впливу або тиску на журналістів та свободу слова в Україні?», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, Україна належить до демократичного світу, а тому повинна гарантувати збереження свободи слова і надалі.

«Тим більше, коли ми бачимо спроби перед виборами вплинути на ЗМІ і на Інтернет з боку влади. Не потрібно робити поспішних кроків в ухваленні таких законодавчих документів, а чітко прописувати законні пункти, які дійсно сприятимуть боротьбі з кіберзлочинністю», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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