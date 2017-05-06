Михайло Цимбалюк: «Міністр МВС ще після перших помилок мав піти у відставку»

У нібито оновленій поліції за останні два роки було наскільки багато недопрацювань і помилок, що нинішній керівник Міністерства внутрішніх справ мав би вже давно піти у відставку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба місцевого партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині наголошує, що сутичок 9 травня у Дніпрі правоохоронці могли уникнути, втім допустилися помилок.

«Поліцейські повинні прораховувати усі можливі наслідки провокацій, які здебільшого в нашій країні відбуваються саме 9 травня… На Сході України триває війна і будь-яку можливість сутичок підігріває чи прямо її створює країна-агресор. А тому усі органи державної влади повинні бути максимально готовими до того, щоб захищати мир і спокій у кожному регіоні нашої країни, захищати, а не бити громадян, створювати умови для правопорядку, а не розхитувати своїм непрофесіоналізмом ситуацію у суспільстві», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, недбале управління правоохоронними органами скеровує усю її реформу в глухий кут, а отже є прямою загрозою національній безпеці України.

«Поліція, силові структури мають бути ідеалом суспільства, еталоном доброчесності, виваженості та впевненості, а не черговою темою для розмов про слабкість держави та жорстокість влади», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Трускавецький вісник

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