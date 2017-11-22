Михайло Цимбалюк: «На дорогах України триває неоголошена війна»

By  | 14.11.2017 | Filed under: Акценти

Цього року в Україні вже сталося близько 25 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули майже три тисячі осіб. Голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк у своєму відеоблозі зазначив, що така невтішна статистика – результат бездіяльності структур, які організовують та здійснюють безпеку дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини» на Львівщині.

Головний «батьківщинівець» області  розповів, що нині добросовісним учасникам дорожнього руху страшно виїжджати на вулиці, тому що зруйнована система контролю за рухом транспорту.

«Органи Державтоінспекції, звичайно, частково себе вичерпали, але вони нічим не були замінені. В країні знищенні підрозділи та організації, які встановлювали дорожні знаки, світлофори та розмітку. Ці повноваження зараз передані органам місцевої влади, але, на жаль, там працюють теж не фахівці»,  – повідомив Михайло Цимбалюк.

Політик зазначає, що в країні так і не почала працювати дорожня поліція, маючи на це повноваження.

«Три роки нам обіцяли створення комплексів фото- та відеофіксації дорожнього руху, жорсткіші штрафні санкції за порушення правил. То чому ж цього так і не відбулося? Переконаний, що спільними зусиллями усіх учасників дорожнього руху та громадськості ми змусимо владу нарешті та негайно кардинально змінити ситуацію на дорогах, тому що тут байдужих не може бути», – наголосив Михайло Цимбалюк.

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