Михайло Цимбалюк: «Насправді в нашій країні немає політичної волі реально боротися з корупціонерами»

By  | 11.06.2018 | Filed under: Акценти

Основна причина, чому цього тижня голосували за президентський законопроект щодо створення Антикорупційного суду України – лише для того, аби виконати вимоги Міжнародного валютного фонду і отримати черговий транш.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

За словами політика, насправді в нашій країні немає політичної волі реально боротися з корупціонерами.

«Ми вже спостерігали за активністю новостворених НАБУ, НАЗК – в переважній більшості їхня робота була скерована на тих, хто не вигідний нинішній владі через критику в її бік. З помпезністю обранці голосували за реформи в правоохоронній, пенсійній, медичній галузях. Від тих голосувань минув час, а позитивного результату ми, звичайні українці, так і не спостерігаємо. Впевнений, що не побачимо швидкого результату і в початку роботи Антикорупційного суду, бо вже народні обранці говорять, що антикорупційні суди почнуть працювати щонайменше за 10 місяців», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині переконаний, що насправді Президент гальмував процес створення не через правки і юридичні тонкощі, а через бажання отримати контроль над таким судом.

«Тому протягом двох років найбільше баталій точилося над тим, хто відбиратиме кандидатів в антикорупційні судді. Розумію бажання Президента мати максимальний контроль над Антикорупційним судом, адже саме теперішня влада може першою від нього постраждати», – вважає Михайло Цимбалюк.

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