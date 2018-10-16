Михайло Цимбалюк: «Наступні вибори Президента України будуть дуже складними»

Майбутній лідер держави вже має продемонструвати чіткі правила політичної гри і стратегію розвитку держави. Окрім того, він має надати рецепт – яким чином припинити війну.

Про це в ефірі телеканалу «Правда тут» повідомив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами очільника «Батьківщини» на Львівщині, єдиний політик, який має чітке бачення розвитку країни – це Юлія Тимошенко.

«Українці мають обрати наступну владу, яка буде відповідальною. Юлія Тимошенко вже презентувала громадськості новий економічний курс країни, закликала громадян до обговорення суспільного договору. На черзі обговорення основних питань внутрішньої безпеки, соціальних проблем. Унікальність цих ініціатив в тому, що до дискусій залучені не лише партійці, а наголос зроблений на фахових людей, лідерів громадської думки і впевнений, що вони запропонують нову та якісну модель розвитку держави», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, новий президент України передовсім підпише указ про референдум, який дозволить українцям самостійно визначати за якою Конституцією потрібно будувати Українську Державу.

«Новітня історія України підтвердила те, що президентська форма правління не виправдовує себе. Наша пропозиція – країна має бути парламентською канцлерського типу. Яскравим прикладом такого врядування є Німеччина. Впевнений, що в України також все вийде, бо насправді ми не можемо віддавати всі важелі керування країною в руки однієї людини», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Також читайте