Михайло Цимбалюк: «Не захистивши опозиційного російського журналіста, українська влада мимоволі стала співучасником вбивства»

Російсько-українська війна триває не лише на фронті, а й тут, – в тилу. Це не перше резонансне вбивство представників «четвертої влади» – досі не розкритими вважають справи Олеся Бузини, Павла Шеремети та низки інших журналістів, громадських активістів, тих, хто професійною діяльністю міг перейти дорогу своїм ворогам.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, коментуючи вбивство журналіста Аркадія Бабченка, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами Михайла Цимбалюка, найприкріше те, що підозрюваних у резонансних вбивствах відпускають, бо правоохоронці не мають достатньої доказової бази. А безкарність, як відомо, в результаті породжує наступні злочини.

«Такі трагічні випадки не прикрашають нашу країну в очах світової спільноти, оскільки російські опозиціонери, приїжджаючи в Україну, сподіваються на якість роботи спецслужб, вірять, що країна зможе забезпечити їм повну безпеку… А в підсумку – спостерігаємо те, що російський журналіст, який висвітлював діяльність Збройних Сил України, вів інформаційну війну проти Росії, неодноразово отримував погрози, – виявився беззахисним. Складається враження, що силові структури лише стежать за опозиційними лідерами та «прикривають» неправомірні дії нинішньої влади», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик зазначає, що українська правоохоронна система вкотре показує кожному українцю, що вона не спроможна вберегти, захистити та працювати на випередження.

«Не захистивши опозиційного журналіста Росії, українська влада мимоволі стала співучасником вбивства. Так, тут відслідковується російський слід. Виходить, що жоден патріот своєї країни не захищений від країни-агресора та її найманців – на п’ятому році війни кордони не перекриті, візового контролю немає, лише для відмітки – посилений контроль, який при бажанні кожен може обійти. Гинуть люди, а висновків так ніхто й не робить», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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