Михайло Цимбалюк: Нинішній Уряд змагається сам зі собою в абсурдності

By  | 20.02.2019 | Filed under: Новини

У Кабінеті Міністрів України хочуть, аби борг за житлово-комунальні послуги у 86 мільярдів гривень, який продовжує зростати, частково сплатили ті українці, які й так справно сплачують штучно завищені тарифи.

Про це у своєму блозі на сайті Форпост написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами політика, чиновники вирішили, що частину боргів будуть покривати споживачі, які, економлячи на всьому, досі сплачували зазначені в платіжках суми. Просто при формуванні тарифу враховуватимуть й відсоток боргів.

«Підконтрольна президенту НКРЕКП, яка останнім часом ледь не щомісяця затверджує все вищі й вищі тарифи, оприлюднюючи інформацію, що заборгованість за електроенергію в Україні зросла до 33,6 млрд грн., яку миттєво підхопили усі українські ЗМІ, чомусь «забула» уточнити, що борги населення за електроенергію становлять майже 5 мільярдів гривень, а решта – це кошти підприємств і бюджетних установ», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині наголошує на тому, що трагізму в цій ситуації додає й те, що державний регулятор у випадку заборгованості за комунальні послуги, яка в сумі складає понад 35 тисяч гривень, може відібрати квартиру й примусово продати її.

«Нині рахунки за комуналку не закриті у кожної п’ятої квартири в типовій багатоповерхівці. І навіть українці з високим достатком не поспішають розрахуватися за послуги. При цьому половина з них просто накопичує борги, а інша переходить в режим суворої економії, щоб якось справитися з непідйомними платежами», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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