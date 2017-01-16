Михайло Цимбалюк отримав відзнаку від Папи Римського Франциска

By  | 17.01.2017 | Filed under: Новини

За допомогу Тернопільсько-Зборівській митрополії та Зарваницькому духовному центру голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк отримав грамоту від Папи Римського Франциска. Про це очільник «Батьківщини» Львівщини розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

«Небесного піднесення у вірі та любові», – ці слова Франциска, написані в грамоті, стимулюють до ще більшої допомоги церкві, підтримки один одного й плеканні віри в людей та краще майбутнє», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Трускавецький вісник

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  • Оксана Ілинюк

    Михайло Цимбалюк людина з великої букви. З захопленням стежу за його діяльністю. Так тримати!

  • Ostap

    Імпонує мені в М.М. його порядність та бажання робити добро

  • Тарас

    Поважаю Цимбалюка за його активну громадську позицію.

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