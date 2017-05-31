Михайло Цимбалюк: «Пенсійна реформа – піар для нинішньої влади»

Проект пенсійної реформи – це піар-хід нинішньої влади в очікуванні позачергових виборів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщини зауважує, що у сучсних умовах переформатування пенсійної системи вкрай необхідне, адже нинішня схема є соціалістичною і вона успішно працювала тільки до 1980 року, коли на одного пенсіонера припадало четверо працюючих осіб.

«Нині ж ситуація інша – дефіцит пенсійного фонду складає мільярди гривень і його потрібно наповнювати… Але ж не так непрофесійно як це пропонує нинішній Уряд. Тепер вже добре розумію вислів молоді «До пенсії можна і не дожити»… Адже в проекті пенсійної реформи чітко простежується формула – «якщо не маєш робочого та страхового стажу 25 років, то на заслужений відпочинок зась», – пише Михайло Цимбалюк.

За словами політика, в сучасних соціально-економічних умовах нашої країни важко отримати відповідний стаж, коли підприємства ухиляються від сплати податків і просто відмовляються оформляти працівників офіційно на роботу.

«Вже кілька мільйонів наших співгромадян поїхали на заробітки за кордон і відповідно про стаж, майбутню пенсію ніхто не думає, бо є нагальніші питання – як прогодувати свою сім’ю, оплатити комунальні послуги…», – наголошує керівник «Батьківщини» на Львівщині.

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