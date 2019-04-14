Михайло Цимбалюк: «Правоохоронна реформа зазнала краху»

Потреба реформувати органи МВС була нагальною впродовж останніх десяти років, а те, що відбулося за фактом – не реформування, а розформування.

Про це під час круглого столу «Основні тенденції злочинності та протидії їй в Україні протягом 2018 року» зазначив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба обласного партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщини зазначив, що від попереднього подібного засідання минуло менше року, а змін немає.

«На жаль, ані правоохоронні органи, ані народні депутати, ані Кабмін не зробили серйозних висновків», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, насамперед потрібно визнати, що правоохоронна реформа провалилася.

«Однозначно в найкоротші терміни має бути напрацьована Національна програма реформування органів МВС і головне – необхідно постійно здійснювати контроль та координацію рівня злочинності», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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