Михайло Цимбалюк: «Розслідування злочинів в Україні не повинно бути заполітизованим»

By  | 11.01.2018 | Filed under: Акценти

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк у своєму відеоблозі звернув увагу на те, що розслідування вбивства юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської нинішня влада намагалася заполітизувати.

Про це повідомляє прес-служба обласного партосередку.

Головний «батьківщинівець» Львівщини зазначив, що чи не першими відреагували на вбивство співробітники Посольства США в Україні, а ввечері свою оцінку цим подіям дав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Не зрозуміла реакція міністра Клімкіна, який вже, мабуть, навів лад у зовнішній політиці, закриваючи консульства в іноземних державах, зокрема європейських, і успішно зумів пересваритися з майже усіма сусідами… і тут така стурбованість – я думаю, що це просто реакція на заяву посольства США», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик переконаний, що керівництво МВС повинно було негайно взятися за розслідування вбивства Ірини Ноздровської, а не через дві доби публічно створювати оперативні штаби, залучаючи карний розшук сусідніх областей.

«Чому правоохоронці реагують так принципово і на перший погляд професійно саме на злочини, про які говорять у суспільстві… Має бути нетерпимість до будь-якого злочину – чи то смерть пенсіонера у Бориславі, чи то пограбування родини у Запоріжжі. Потрібно не виділяти важливіше з важливого, бо все це є людські життя», – розповів Михайло Цимбалюк.

Голова «Батьківщини» на Львівщині переконаний, що злочини в нашій країні розкриються силами професіоналів – головне потрібно не заважати, а лише допомагати, не забуваючи, що період «селфі» закінчився.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на фестиваль “Нова радість стала” та інші заходи в січні
    11.01.2018 | 08:22

    Також читайтеУ Трускавці вшанують Степана Бандеру в день його народження (0)УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування (0)Здам однокімнатну квартиру в довготривалу оренду (0)У Трускавці пройдуть концерти Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва (0)

  • №79635 Високооплачувана офіційна робота в Польщі
    09.01.2018 | 11:45

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви