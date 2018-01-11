Михайло Цимбалюк: «Розслідування злочинів в Україні не повинно бути заполітизованим»

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк у своєму відеоблозі звернув увагу на те, що розслідування вбивства юристки та правозахисниці Ірини Ноздровської нинішня влада намагалася заполітизувати.

Про це повідомляє прес-служба обласного партосередку.

Головний «батьківщинівець» Львівщини зазначив, що чи не першими відреагували на вбивство співробітники Посольства США в Україні, а ввечері свою оцінку цим подіям дав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Не зрозуміла реакція міністра Клімкіна, який вже, мабуть, навів лад у зовнішній політиці, закриваючи консульства в іноземних державах, зокрема європейських, і успішно зумів пересваритися з майже усіма сусідами… і тут така стурбованість – я думаю, що це просто реакція на заяву посольства США», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик переконаний, що керівництво МВС повинно було негайно взятися за розслідування вбивства Ірини Ноздровської, а не через дві доби публічно створювати оперативні штаби, залучаючи карний розшук сусідніх областей.

«Чому правоохоронці реагують так принципово і на перший погляд професійно саме на злочини, про які говорять у суспільстві… Має бути нетерпимість до будь-якого злочину – чи то смерть пенсіонера у Бориславі, чи то пограбування родини у Запоріжжі. Потрібно не виділяти важливіше з важливого, бо все це є людські життя», – розповів Михайло Цимбалюк.

Голова «Батьківщини» на Львівщині переконаний, що злочини в нашій країні розкриються силами професіоналів – головне потрібно не заважати, а лише допомагати, не забуваючи, що період «селфі» закінчився.

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