Михайло Цимбалюк: «У брудних технологіях влади задіяні правоохоронці»

By  | 05.10.2018 | Filed under: Акценти

Петро Порошенко найбільше боїться на президентських виборах Юлію Тимошенко, оскільки вона – єдиний кандидат, який навесні наступного року може очолити країну. Це не подобається Банковій, а тому готуються чергові масштабні провокації проти лідера ВО «Батьківщина», членів її родини та партійців. Про це в ефірі телеканалу НТА розповів голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба партосередку. Очільник «Батьківщини» на Львівщині подякував журналістам, які відмовляються виконувати «завдання» влади і не подають брехливої інформації про партійців.

«З впевненістю можу сказати, що на кожне псевдозвинувачення у нас буде чітка та конкретна відповідь. Прикро за те, що в брудних технологіях влади задіяні й правоохоронці – вони займаються політичними полюваннями, відстежують сторінки у соціальних мережах, вивчають кожен публічний  виступ опозиціонерів. Невже в нашій країні вирішили усі проблеми зі злочинністю, що силові структури взялися за політику», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик підсумував, що за усі порушення, допущені нині, кожному доведеться відповідати перед Законом та українцями в майбутньому.

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