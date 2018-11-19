Михайло Цимбалюк у Дрогобичі: зустріч із пресою й участь у парткоференції

24 листопада до Дрогобича завітав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Спершу він зустрівся з місцевими журналістами, а згодом взяв участь у партійній конференції Дрогобицької районної організації ВО «Батьківщина», яка висунула кандидатів на вибори до Меденицької об’єднаної територіальної громади, що відбудуться 23 грудня ц.р.

Михайло Цимбалюк розповів журналістам про перебіг форуму «Новий курс країни», який пройшов напередодні у Києві. Темою форуму була соціальна тематика. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко озвучила і довела розрахунками, що вартість газу українського видобутку для населення має становити 2094 грн. 61 коп. за тисячу кубометрів (а не 8550 грн. як зараз). Це разом із добуванням, транспортуванням, рентною платою, відрахуванням на розвиток галузі та рентабельності у 40%. Натомість зараз рентабельність «Нафтогазу» сягає 400%, а зарплата його голови – майже 1,8 млн. грн. на місяць!

У випадку перемоги на виборах Ю.Тимошенко планує відновити виплати за народження дитини у розмірі 50 тис. грн. – за першу, 100 тис. грн. – за другу, 150 тис. грн. – за третю і наступну дитину. За 5 років середню зарплату в Україні можна буде підняти до 1000 доларів (як зараз у Польщі), реально підвищити розмір пенсій, перейти до страхової медицини, допомогти молоді з відкриттям власної справи 3-відсотковими кредитами під конкретний бізнес-план, допомогти у розвитку фермерства, підтримати культуру й профтехосвіту, підвищити престижність вчительської професії і зарплату педагогам…

Відтак Михайло Цимбалюк відповів на запитання журналістів. Вони стосувалися процесу роздержавлення регіональних ЗМІ, його бачення утворення ОТГ на Дрогобиччині, майбутнього Борислава як колишнього центру нафтовидобутку та ін.

Після завершення зустрічі з журналістами у концертній залі районного Народного дому розпочалася партконференція «Батьківщини». Перед делегатами виступили Михайло Цимбалюк, голова районної організації ВО «Батьківщина» Микола Андріїв, депутат обласної ради Ярослав Качмарик.

І хоч партія не підтримує ідею адміністративно-територіальної реформи зі створенням ОТГ, називаючи її антиконституційною, все ж учасники конференції одностайно проголосували за список кандидатів у депутати від 26 виборчих округів Меденицької об’єднаної територіальної громади. На голову громади «Батьківщина» висунула кандидатуру Лесі Михайлівни Кушнір, яка коротко озвучила свою передвиборчу програму і пообіцяла втілити її у випадку перемоги.

Ярослав Грицик, газета «Галицька Зоря»

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