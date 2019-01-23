Михайло Цимбалюк: «Україна на межі субсидійного колапсу»

Через нестачу коштів у державній казні влада шукає способів як для себе безболісно скоротити видатки на виплату державної допомоги. Про це у своєму блозі на Zaxid.net написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами політика, чиновники так доекспериментувалися минулого року так, що в підсумку далеко не кожен, хто через мізерну зарплату та пенсію потребує допомоги і має на неї право, може отримати субсидію на комунальні послуги.

«Українці ще не встигли оговтатися від платіжок з новими тарифами за газ, а відтак і за компослуги, як навесні цього року на нас очікує черговий сюрприз – з 1 травня ціна на газ для населення зросте на 15% до 9852 гривень за тисячу кубометрів», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини переконаний, що влада не може успішно будувати економіку, а потім підло заглядати в гаманці до своїх мешканців, продовжувати забирати останнє і при цьому говорити, що мовляв рятуємо державу від фінансової кризи.

«В нашій крані ми, на жаль, зупинилися у поступі й повірте, що розрекламована «акція» монетизації субсидій також в країні не виправдає себе, бо відсутня чітка схема робити. А там, де цього немає – виникає корупція та лобіювання певних інтересів», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Також читайте