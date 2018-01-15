Михайло Цимбалюк: «Українська влада перевіряє терпець військових пенсіонерів»

У владних коридорах почали говорити про перенесення індексації військовим пенсіонерам ще на рік, до 2019 року – року президентських та парламентських виборів. Таким чином, чиновники просто переступають через долі сотень тисяч тих людей, які працювали задля безпеки в країні, жертвували своїм здоров’ям та життям, а в результаті повинні жити за мізерні виплати з боку держави і вимагати соціальної справедливості у судах, перекриттям автомобільних доріг та мітингами біля державних установ.

Про це написав у своєму блозі на одному з українських сайтів голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

За словами політика, Кабінет міністрів України заявив, що ще 13 грудня 2017 року скерував до Ради національної безпеки і оборони законопроект про підвищення пенсій військовим.

«Тоді в Уряді пообіцяли, що пенсії військовим планується підвищити з 1 січня 2018 року – і ці зміни мали би торкнутися 550 тис. осіб, яким би підвищили оплату мінімум на півтори тисячі гривень. Втім, в січні жоден пенсіонер-військовик обіцяної надбавки так і не отримав», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини зазначив, що водночас у Кабінеті міністрів України замовчують ще одну дуже неприємну, але важливу деталь – у Державному бюджеті на цей рік гроші на підвищення пенсій військовим просто не передбачили, а на ці потреби потрібно щонайменше 10 мільярдів гривень на рік.

«Варто також наголосити і на високому рівні соціальної невдоволеності через те, що військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам МВС, СБУ та інших силовикам обіцяють перерахунок пенсії ще з 2008 року», – написав Михайло Цимбалюк.

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