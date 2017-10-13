Михайло Цимбалюк: «Успішна громада – запорука сильної держави»

Процес децентралізації в Україні дуже непростий, недосконалий і надто сильно скидається тільки на видимість реформ. Насправді влада не домагається змін на краще, вона грається в імітацію.

Про це написав у своїй авторській статті в газеті «Західна Україна NEWS» голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

За словами Михайла Цимбалюка, не продумавши реформу до кінця, влада жертвує добробутом мешканців громад, оскільки є загроза, що після виборів громади ризикують лишитися без жодного фінансування.

«Батьківщина» підготувала програму розвитку територіальних громад для того, щоби спільно з місцевими мешканцями успішно реалізовувати її, тому «батьківщинівці» беруть участь у виборах. Від нашого представництва у радах залежить можливість впливу на процес, на ухвалення рішень, а кожен голос, який отримають кандидати від «Батьківщини», убезпечуватиме людей від недосконалої реформи, від посягань влади на найцінніше – землю, село, добробут родин», – наголосив головний «батьківщинівець» Львівщини.

Політик зауважує, що команда ВО «Батьківщина» вже показує якісну роботу в тих громадах Львівщини, де вибори вже відбулися.

«Новокалинівська ОТГ Самбірського району найкраща не лише на Львівщині, а й в Україні, у Нижанковичах Старосамбірського району команда депутатів-«батьківщинівців» разом із головою громади склали більшість, і тепер вони працюють над реалізацією низки проектів заради розвитку прикордонного селища», – зазначає Михайло Цимбалюк.

29 жовтня на Львівщині відбудуться вибори до восьми рад об’єднаних громад – у всіх «батьківщинівці» братимуть участь.

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