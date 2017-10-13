Михайло Цимбалюк: «Успішна громада – запорука сильної держави»

By  | 05.10.2017 | Filed under: Акценти

Процес децентралізації в Україні дуже непростий, недосконалий і надто сильно скидається тільки на видимість реформ. Насправді влада не домагається змін на краще, вона грається в імітацію.

Про це написав у своїй авторській статті в газеті «Західна Україна NEWS» голова «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

За словами Михайла Цимбалюка, не продумавши реформу до кінця, влада жертвує добробутом мешканців громад, оскільки є загроза, що після виборів громади ризикують лишитися без жодного фінансування.

«Батьківщина» підготувала програму розвитку територіальних громад для того, щоби спільно з місцевими мешканцями успішно реалізовувати її, тому «батьківщинівці» беруть участь у виборах. Від нашого представництва у радах залежить можливість впливу на процес, на ухвалення рішень, а кожен голос, який отримають кандидати від «Батьківщини», убезпечуватиме людей від недосконалої реформи, від посягань влади на найцінніше – землю, село, добробут родин», – наголосив головний «батьківщинівець» Львівщини.

Політик зауважує, що команда ВО «Батьківщина» вже показує якісну роботу в тих громадах Львівщини, де вибори вже відбулися.

«Новокалинівська ОТГ Самбірського району найкраща не лише на Львівщині, а й в Україні, у Нижанковичах Старосамбірського району команда депутатів-«батьківщинівців» разом із головою громади склали більшість, і тепер вони працюють над реалізацією низки проектів заради розвитку прикордонного селища», – зазначає Михайло Цимбалюк.

29 жовтня на Львівщині відбудуться вибори до восьми рад об’єднаних громад – у всіх «батьківщинівці» братимуть участь.

Також читайте

Tags:
  • Тарас

    Згідний, все починається з маленьких громад. Переконаний, перемоги ВО”Батьківщина” на місцевих виборах закінчаться перемогою на парламентських та президентських виборах!

  • Ostap

    “Батьківщинківці” молодці, чітко працюють в напрямку покращення добробуту громадян

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76922 Продам ноутбуки БУ з Європи
    13.10.2017 | 22:54

    В продажі вживані (бу) ноутбуки провідних виробників. Техніка привезена з Європи, повністтю робоча, проведений комплексний тест і профілактика. Крім ноутбуків у нас можна придбати ьу монітори, комп’ютери та супутні товари. На весь ассортимент розповсюджується гарантія. Магазин знаходиться у м. Дрогобич вул. Трускавецька 45. Також працює онлайн магазин – Купити бу ноутбук Також читайтеСергій Розора: «Володимир [...]

  • СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії
    13.10.2017 | 10:52

    Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви