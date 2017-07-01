Михайло Цимбалюк: «В Україні триває торгівля на крові»

By  | 12.07.2017 | Filed under: Новини

Навіть попри те, що на Сході України відбувається збройний конфлікт з північним сусідом, Крим і надалі анексований, порівняно із січнем–квітнем минулого року експорт українських товарів до Росії цьогоріч збільшився на 26,8%, імпорт – на 24,3%. І це офіційні дані Держстату.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

За словами очільника «Батьківщини» на Львівщині, зростання товарообігу з Росією, яке йде швидше за ріст торгівлі з ЄС, свідчить про те, що нинішній Уряд та влада не мають наміру розривати економічні стосунки з країною-агресором.

 «Дійсно за роки війни на Сході України можна було побудувати нові відносини з Африканським економічним союзом, розширити співпрацю, до прикладу, з Індією та Аргентиною. Але робота в цьому напрямку, на жаль, не проводиться», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик наголошує, що нинішня влада так захопилася власним збагаченням, що й забула про основне – з тими, хто несе смерть і сльози жодних відносин бути не може.

«Своєю недалекоглядністю, нерішучістю і захланністю представники владної верхівки ставлять нас усіх у найгіршу із ситуацій – змушують нас платити за зброю, якою нас же і вбивають», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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