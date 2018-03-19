Михайло Цимбалюк: «В Уряді намагаються уникнути відповідальності перед пенсіонерами»

Безумовно діти повинні допомагати літнім батькам і фінансово зокрема, але це передовсім питання совісті, а не законодавчий обов’язок, який, до речі, передбачений статтею 51 Конституції України.

Так прокоментував заяву міністра соціальної політики України Андрій Рева щодо плати аліментів на утримання літніх батьків голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

На думку політика, зобов’язання дітей сплачувати аліменти для батьків – це приниження гідності людей.

«Якщо Андрій Рева пропонує ввести цю «новацію», то для початку потрібно порахувати скільки ж зарплати було відраховано прибуткового податку, який є важливою складовою наповнення місцевого бюджету, а скільки було відраховано грошей у соціальні фонди. Впевнений, що кожен пенсіонер заслужив на якісну підтримку збоку держави, а допомога дітей – це зовсім інше питання, питання особисте, індивідуальне» , – зазначив Михайло Цимбалюк.

Очільник «Батьківщини» на Львівщині наголосив на тому, що дефіцит Пенсійного фонду нині становить понад 130 мільярдів гривень.

«Не хочеться вірити й в те, що такою ініціативою в Уряді просто вирішили просто зняти фінансову відповідальність перед старшим поколінням, але іншої думки на голову просто не спадає. Зараз у влади немає чіткої стратегії виходу з кризи пенсійного фонду і влада наразі обмежується лише тими ініціативами, які б’ють по кишенях звичайних українців», – розповів Михайло Цимбалюк.

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