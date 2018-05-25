Михайло Цимбалюк: «Велика аварійність на дорогах – це пряма відповідальність поліцейських та їхніх керівників»

Кожні три хвилини на автомагістралях України стається дорожньо-транспортна пригода, кожні 2,5 години – гине людина. Напередодні у Львівській області у ДТП одразу загинуло шестеро осіб. Зведення правоохоронців щодо загиблих у ДТП в рази перевищує кількість людських втрат на Сході України, де вже п’ятий рік триває українсько-російська війна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

«Кількість ДТП та їхніх жертв – це пряма відповідальність поліцейських і їхніх керівників як на місцях, так і в Києві. Адже передовсім їхня робота повинна бути скерована на те, щоб водії максимально дотримувалися правил дорожнього руху. Також правоохоронці мають завчасно передбачати та запобігати трагічним подіям», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, лише однією оновленою обкладинкою нової патрульної поліції змін не досягнеш.

«У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області перебуває на балансі 24 спеціальних технічних засобів для дослідження стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння – «Drager Alcotest». Така кількість засобів не дає змоги забезпечити всі службові автомобілі груп реагування патрульної поліції по області – необхідна кількість має бути щонайменше вдвічі більшою», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини наголосив на тому, що не всі патрульні поліцейські забезпечені нагрудними відеокамерами для здійснення відеофіксації матеріалів про адміністративні правопорушення.

«В області немає жодного приладу для вимірювання швидкості автомобілів: як стаціонарних так і переносних, мобільних, а відеокамери на автошляхах здебільшого вимкненні або ж не працюють», – пише Михайло Цимбалюк.

Кабінет Міністрів України, згідно із законом, зобов’язаний організовувати безпеку на вулицях та дорогах країни.

«Міністерство інфраструктури, складається враження, що просто відсторонилося від вирішення цієї проблеми. Міністр Омелян обмежився лише презентацією Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року, але результатів її втілення ніхто так і не зауважив. Тому вкотре наголошую, що постійні ДТП на автошляхах – це результат затяжної бездіяльності МВС та Мінінфраструктури», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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