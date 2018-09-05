Михайло Цимбалюк: «Відключення аналогового телебачення – це втрата права українців на інформацію»

Примусове відключення аналогового телебачення веде до прямої загрози – втрати права українців на інформацію, нівеляції журналістських цінностей та демократичних свобод.

Про це написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» у своєму блозі на сайті «Гордон», інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами очільника «Батьківщини» на Львівщині, можновладці беруться реформувати кілька десятків сфер суспільного життя, усі недопрацювання та прогалини проявляються надто разюче, а у випадку зі ЗМІ так звані реформи ще й мають певний маніпулятивний відтінок.

«Відключення аналогового телебачення – це ще й додаткові витрати пересічних українців, оскільки придбати супутникове телевізійне устаткування не кожному по кишені. А розрекламоване нинішньою владою телебачення Т2 не виправдало себе ані якістю передачі сигналу, ані кількістю телевізійних каналів», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик акцентує увагу на тому, що чиновники обіцяють аналогове телебачення залишити на межі України з Росією.

«Але вони не врахували той факт, що саме через супутник неможливо заблокувати доступ глядачів до російських телеканалів. Виходить абсурд – з одного боку, ми відгороджуємося від російської згубної пропаганди, а з іншого – робимо всі умови, щоб сигнал із країни-агресора максимально поширювати Україною… Чи розумів уряд Гройсмана, голосуючи за відключення аналогового телебачення, що в майбутньому за це доведеться відповідати», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини констатував, що через непрофесіоналізм влади Україна й надалі програє інформаційну війну з Росією і продовжує здавати свої позиції.

«Складається враження, що Міністерство інформаційної політики замість реального розвитку українського медійного простору зосередило свою роботу виключно на продукуванні фейків проти політичних конкурентів, створенні “ботоферм” для роботи у соціальних мережах тощо. А це означає, що основним завданням влади є прославляння самих себе, а не створення сприятливих умов для доступу громадян України до об’єктивної інформації», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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