Михайло Цимбалюк: «Влада навмисно затягує процес призначення нових членів ЦВК»

Минулого тижня парламентарі так і не змогли вирішити одне з найважливіших питань, яке стосується виборів, – обрання нового складу ЦВК.

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook нагадав, що термін повноважень більшості членів ЦВК минув ще чотири роки тому, а відтак там вакантні 13 з 15 місць членів комісії.

«Президент ще в січні вніс 14 кандидатур на 13 вакансій, а профільний комітет ухвалив рішення, що за кожну особу голосуватимуть окремо. Яким чином буде вирішена колізія, якщо всі без виключення наберуть достатню кількість голосів – незрозуміло. А про те, що кандидата від ВО «Батьківщини» Порошенко вніс лише після громадського розголосу навіть і згадувати не хочу – очевидно, що у владних кабінетах розігрують чергову шахову партію метою якої є пошити українців у дурні», – написав Михайло Цимбалюк.

За словами політика, 11 осіб в списку неформально можна вважати людьми президента.

«Невже Петро Олексійович піде на найнебезпечніший крок – контроль Центрвиборчкому, аби лишитися ще на один термін президентства. Чи ж не розуміє, що з 9% підтримки виборців, за останньою соціологією, його не врятує вже жодна обіцянка, а тим більше ручне керування такими структурами як ЦВК», – повідомив очільник «батьківщинівців» Львівщини.

«Батьківщина» пропонує, щоб кожна парламентська фракція мала в ЦВК лише по одному представнику, а решта були б представниками незалежного громадянського суспільства. Це дійсно був би чесний і збалансований підхід, який би унеможливив фальсифікації на виборах на рівні ЦВК.

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