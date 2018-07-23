Михайло Цимбалюк: «Влада продовжує цинічне та підле здирництво, яке межує зі знущанням над українцями»

У владі анонсують чергове здорожчання газу ще на 15%. І це лише одна складова комунальних послуг – в комплексі вони можуть зрости на 25%.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

За словами політика, нашим чиновникам уже давно потрібно розробляти план щодо того, як злізти з «кредитної голки».

«Визнаю, що зараз це зробити навряд чи вийде, але повинна бути хоча б елементарна стратегія і план, а не бездумне виконання будь-яких вимог кредиторів тільки для того, щоби отримати черговий транш. Кожен, хто мислить тверезо, розуміє, що кредитні кошти всеодно доведеться згодом повертати, і повертатимуть їх саме ті українці, в яких уже зараз витягують з кишень останні копійки», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини наголосив на тому, що практика довела, що ця влада не робить висновків зі своїх помилок і ніяк не реагує на катастрофічне погіршення якості життя українців.

«Втім уже скоро висновки зможуть зробити самі українці і дуже пощастить, якщо ці умовиводи виллються у демократичне волевиявлення, а не масові акції протесту. Бо протестувати насправді є проти чого», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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