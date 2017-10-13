Михайло Цимбалюк: «Влада знову грабує українців»

Українська влада як примітивний і підступний кишеньковий злодій знову лізе в кишені українців. Так прокоментував ситуацію із зростанням цін на всі види бензину та дизельного палива очільник «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

«Окремі фахівці наголошують, що основною причиною підняття ціни на бензин є ослаблення гривні, адже за добу національна валюта знецінилася на 6 копійок. Також вони додають, що стабільно росте ціна і на світових ринках нафти, а впродовж останніх днів ця тенденція суттєво прискорилася. Серед чинників здорожчання бензину та дизпалива «експерти» можуть назвати збір урожаю, але це не ті пункти, на які не має впливу влада», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Головний «батьківщинівець» Львівщини вбачає у ситуації перш за все непрофесійність нинішнього керівництва, яке використовує українських водіїв для затикання фінансових дір у державному бюджеті.

«В серпні різко подорожчав газ для автомобілів, українці й надалі сплачують надвеликі податки за розмитнення авто на ввезення їх в Україну і цей список можна продовжувати», – зауважив Михайло Цимбалюк.

Політик переконаний, що дрібні крадіжки влади у громадян дорого коштують кожному українцеві, адже такі не помітні цінові коливання приводять в рух весь механізм причинно-наслідкових зв’язків, який в результаті спричиняє подорожчання найнеобхідніших речей – продуктів харчування та медикаментів.

«Можновладці мусять нарешті навчитися підтримувати державну казну шляхом розвитку економіки, а не зазирати систематично у гаманці простих мешканців України. Тільки так працює влада, яка думає про майбутнє держави, але, на жаль, нинішні можновладці ще раз доводять, що вони не ті, хто може мислити на перспективу», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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