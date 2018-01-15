Михайло Цимбалюк: «Встановлення миру на території України затягується і, можливо, навмисне»

У певний спосіб військовому керівництву вдається домовитися з бойовиками про різдвяне чи великоднє перемир’я, але чомусь вони цього не можуть зробити на довший термін. Повноцінне встановленням миру на території України затягується і, на жаль, закрадаються підозри про навмисне гальмування цього процесу.

Про це написав у своєму дописі для одного з українських сайтів голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Головний «батьківщинівець» Львівщини наголошує на тому, що в умовах агресії досить важко знайти шляхи припинення воєнних дій на Донбасі та повернення Криму до складу України.

«Але «важко» не означає «неможливо». Сильна держава із сильними і єдиними у своїх прагненнях громадянами та потужним дипломатичним впливом спроможна подолати ворога, не допустити його подальшої агресії, повернути втрачені території. Це факт, який повинен бути стратегічним завданням влади», – зазначив Михайло Цимбалюк.

За словами політика, одним із визначальних способів забезпечення миру в Україні безперечно є активна якісна дипломатична робота на усіх рівнях.

«Якщо ж міністр закордонних справ України Павло Клімкін замість того, щоб працювати в цьому напрямку, коментує вбивство Ірини Ноздровської, на тлі того, що у Європі одне за одним закривають українські консульства, то до цього політика виникає багато питань щодо його доцільності на цій посаді. Ціную його позицію як громадянина, але хотілося б таки чути від посадовця про сферу його безпосередньої відповідальності, про кроки, які зроблені для того, аби у нашій державі запанував мир, про методи впливу на світову спільноту з метою подальшого тиску на агресора», – вважає Михайло Цимбалюк.

«За роки війни Україна втратила тисячі молодих життів і не хочеться вірити, що військові події хтось на Банковій у Києві розглядає як майданчик для PR-технологій напередодні виборів до Верховної ради України та на пост Президента. Але таки доводиться констатувати, що у процесі становлення миру є велика нелогічність і неоднозначність дій влади», – резюмував Михайло Цимбалюк.

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